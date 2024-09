La vida actual de la viuda de Patrick Swayze: está casada y no olvida al actor

Patrick Swayze falleció el 14 de septiembre de 2009 tras una delicada enfermedad. Estuvo 20 meses luchando contra un cáncer de páncreas y durante todo este tiempo contó con el apoyo de su mujer, la escritora americana Lisa Niemi. Es el momento perfecto para desvelar cómo es la viuda actual de la viuda del artista, quien sufrió mucho tras perder al amor de su vida.

Patrick y Lisa se conocieron cuando eran bastante jóvenes y no tardaron en crear un vínculo especial. Formaban un equipo indestructible y la prensa internacional se hizo eco de la fortaleza de su matrimonio en más de una ocasión. Ese es el motivo por el que Lisa Niemi lo pasó tan mal cuando se hizo pública su relación con el joyero Albert DePrisco, con quien contrajo matrimonio en 2014.

La actriz dejó claro que tenía la conciencia tranquila, pues era consciente de que nunca había fallado a su primer marido. La fama de Patrick Swayze cruzó fronteras gracias a películas tan icónicas como Dirty Dancing o Ghost. Por esa razón, cuando los medios confirmaron la boda de Lisa y Albert se generó tanta controversia.

Patrick Swayze y Lisa Niemi. (Foto: Gtres)

Niemi se sintió obligada a dar un paso adelante y realizó unas declaraciones para zanjar la polémica. Según contó, vivió un suceso paranormal que le animó a rehacer su vida junto a Albert DePrisco «Patrick me dio su bendición cuando apareció en uno de mis sueños (…) Cuando le vi no podía hablarme, pero yo podía entender lo que decía porque he tenido muchos sueños con él», comentó al respecto. Después de esto decidió darle una segunda oportunidad al amor y formalizó su historia con el joyero.

La última entrevista de Lisa Niemi

El presente de Lisa está marcado por la tranquilidad. No quiere llamar la atención de los medios y tampoco está dispuesta a convertirse en noticia por asuntos relacionados con su vida privada. Sin embargo, hace un tiempo dio una entrevista en el pódcast Amy & T.J y abrió su corazón.

Lisa Niemi en una presentación. (Foto: Gtres)

Lisa Niemi desveló cómo se enfrentó a la enfermedad de su primer marido. «Tu vida cambia en un segundo y ya nunca vuelve a ser la misma. Todo está a la deriva. Siempre nos autodenominamos realistas-optimistas porque sabíamos con toda probabilidad cómo iba a acabar, pero nos aferramos a que él sería de los que lo superarían porque los milagros ocurren. Tratamos de mantenernos muy positivos con todo, pero te digo una cosa: era como vivir en una completa pesadilla 24 horas al día, siete días a la semana».

Estas palabras templaron los ánimos de los admiradores de Patrick Swayze, quienes tomaron consciencia de todo lo que había sufrido su viuda. Lisa recordó que conoció al actor cuando tenía 14 años, por eso no se imaginaba su futuro lejos de él. El problema es que el destino le forzó a modificar su hoja de ruta.

El gran talento de Lisa

Patrick Swayze y Lisa Niemi. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Patrick Swayze y Lisa Niemi podría inspirar a cualquier director de cine. Se conocieron de forma casual. Ella quería mejorar sus capacidades artísticas y se matriculó en la escuela Houston Ballet Dance Company. Casualmente el padre de Patrick era el dueño de esta compañía, así que no tardó demasiado tiempo en conocer al actor.

El talento de Lisa fue avanzando a pasos agigantados, algo que cautivó a Swayze. Como era de esperar, tras la muerte del protagonista de Ghost solo había una heredera: su viuda. El matrimonio no pudo tener hijos y Lisa ha ha hecho una gestión perfecta del patrimonio. Por ejemplo, en 2015 vendió el rancho de Van Nuys a Aileen Getty ex nuera de Elizabeth Taylor. Gracias a esta operación ganó 2.9 millones de dólares (2.6 millones de euros).