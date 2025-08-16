Difunden unas imágenes de contenido adulto de la princesa Amalia que son totalmente falsas

La Familia Real de los Países Bajos ha recibido una mala noticia relacionada con la princesa Amalia, la heredera al Trono. La joven, que en su momento recibió amenazas por parte de la mafia, está centrada en su formación académica y puede presumir de tener una trayectoria impecable, por eso la prensa holandesa considera tan injusto lo que ha pasado. Tal y como informa el diario Algemeen Dagblad, hay un portal digital que ha publicado unas imágenes de Amalia de contenido adulto, pero son totalmente falsas. El material, que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones, ha sido creado a través de la inteligencia artificial.

La hija de los reyes Guillermo y Máxima ha sido víctima de los avances tecnológicos y las autoridades están investigando a un hombre que podría ser el responsable de todo. El acusado es un holandés de 73 años cuyo rastro digital, presuntamente, ha dejado huella en la deepfake, una técnica que consiste en crear contenido falso haciendo montajes que, en ocasiones, parecen auténticos, pero son un completo engaño.

La princesa Amalia de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Las imágenes de la princesa Amalia han circulado por todo el país, aunque no tienen nada de cierto. Según los registros oficiales, solamente en Holanda hay 650.000 usuarios que han recurrido a la deepfake y la página donde se encontraba el engaño de la hija del rey Guillermo recibe 200.000 visitas todos los meses. Por desgracia, ella no ha sido la única víctima, hay otros rostros conocidos que también han sufrido este delito en sus propias carnes, con la diferencia de que la princesa, en el futuro, será la reina de los Países Bajos.

La princesa Amalia con el rey Guillermo. (Foto: Gtres)

Hasta el momento, la Casa Real no ha emitido ningún comunicado al respecto y ha optado por guardar silencio, aunque los expertos aseguran que, cuando haya concluido todo, no sería de extrañar que los reyes se involucren en una campaña que vaya en contra de este tipo de abusos informáticos. En LOOK recordamos que, en España, este delito está tipificado y el Código Penal establece condenas y multas para todos aquellos que caigan en la violencia de género digital. No obstante, en nuestro país hay algunos famosos que han sido víctimas de la deepfake, como por ejemplo la cantante Rosalía.

Los otros problemas de Amalia de Holanda

La princesa Amalia de Holanda en un acto. (Foto: Gtres)

El uso indebido de la inteligencia artificial no ha sido el único obstáculo al que se ha enfrentado la princesa Amalia de Holanda en los últimos tiempos. Tal y como recordamos al principio de esta noticia, la heredera recibió amenazas por parte de la mafia, su seguridad corría peligro y no tuvo más remedio que modificar su hoja de ruta y abandonar el piso en el que estaba viviendo. Se encontraba en Ámsterdam, pero se vio obligada a regresar al palacio de sus padres para estar más protegida. También pasó una temporada en España, donde los Reyes Felipe y Letizia la recibieron con los brazos abiertos.

Cuando muchos pensaban que Amalia ya había dejado atrás las sombras de su pasado, volvió a protagonizar una noticia que hizo saltar las alarmas. En LOOK hemos informado de la caída que tuvo mientras montaba a caballo, un percance que le provocó una fractura en el brazo y que llegó a oídos de la reina Máxima mientras se encontraba en un acto oficial. Por suerte, todo quedó en un susto, pero el destino ha querido ponerle otra prueba en el camino.