Rosalía responde tras ser señalada por no defender a Palestina: "Es terrible"

Rosalía ha respondido por fin a la polémica que se ha formado en torno al diseñador Miguel Adrover, quien se negaba a hacerle un custom look, –un diseño único y personalizado–, y le reprochaba a la artista no haberse pronunciado públicamente sobre el conflicto entre Israel y Palestina. «Lo siento, pero Miguel no trabaja con ningún artista que no haya apoyado públicamente a Palestina», compartía en redes sociales a raíz de la petición que le mandaba el equipo la cantante. «No es nada personal», aclaraba al respecto. «Te admiro por todo tu talento y por todas las cosas que has conseguido», le decía. Y es que, pese a todo, Adrover considera que la catalana ha hecho mucho más que otros artistas que se dedican al show y el entretenimiento.

Sin embargo, deja claro que «el silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un altavoz tan grande donde millones de personas te escuchan cuando cantas». Por tanto, tiene la responsabilidad «de usar ese poder para denunciar este genocidio». Y la instaba a dar un paso al frente y «hacer lo correcto».

Rosalía en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Dicho y hecho, ya que Rosalía no ha permanecido callada ante este reproche, sino que le ha respondido de forma bastante contundente. Ha sido en su cuenta de Instagram donde la cantante se ha defendido, alegando que su silencio no implica que no se preocupe por lo ocurrido en Palestina. «El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas, no significa en absoluto que no condene lo que está sucediendo en Palestina», ha sentenciado. «Es terrible ver día a día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan».

Captura de las stories de Rosalía respondiendo al diseñador Miguel Adrover. (Foto: Redes sociales)

En cierta forma, la joven también ha entonado un «mea culpa», ya que a pesar de haber intentado hacer siempre «lo correcto», «probablemente no siempre lo consiga», aunque en el proceso intenta «aprender y mejorar». Una forma de expresar lo que siente y sincerarse con sus seguidores, aunque ella misma reconoce que sus palabras jamás serán suficiente en medio de un contexto de «extrema violencia como el que está aconteciendo». Y también muestra un profundo respeto y agradecimiento por las personas que realmente actúan, como ocurre en el caso de «ONG’s, activistas o voluntarios que dedican su vida a ayudar en esta causa y muchas otras».

Captura de las stories de Rosalía respondiendo al diseñador Miguel Adrover. (Foto: Redes sociales)

Del mismo modo, la catalana también ha destacado que el señalamiento debería direccionarse «hacia arriba, para quienes deciden y tienen poder de acción y no entre nosotros», asegura. «No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina».

De esta forma, la Motomami se defiende de las críticas y deja claro que sigue muy de cerca todo lo ocurrido, aunque no haya querido exponerlo públicamente. Y es que ella considera que ese deber le corresponde a los altos cargos, quienes deberían interceder y ponerle fin al conflicto.