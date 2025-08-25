El motivo por el que Julio Iglesias no ha venido a España este verano: "Le tiene muy preocupado"

Fue hace tan solo unos meses cuando salió a la luz que Julio Iglesias se había comprado una propiedad en Galicia, la tierra donde nació y se crió su padre. Se trata de una espectacular finca valorada en cuatro millones de euros y ubicada en concello de Piñor. Tras salir a la luz la noticia, todo apuntaba a que el cantante se instalaría en ella este verano, durante una larga temporada, para disfrutar de todas sus estancias y de su localización privilegiada, pero, sin embargo, un inesperado contratiempo ha truncado sus planes. Y es que, a pesar de que los vecinos de la zona llevan esperando su llegada desde principio de la época estival, finalmente el intérprete de Spanish Girl no va a viajar este agosto a España.

Así lo han confirmado Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, donde han señalado que los incendios que asolan la zona habrían sido el principal motivo por el que Julio ha decidido retrasar su viaje a Galicia. «No va a venir este agosto. Su casa está a unos 25 kilómetros de uno de los focos de los incendios de Galicia. Está perfectamente al tanto de todo lo que está ocurriendo», comenzaba a decir García-Pelayo. «Su intención sigue siendo venir, pero esto le tiene muy preocupado. Es una casa que está lista para vivir. De hecho, ya hay gente y servicio allí que le estaban esperando con día y hora en agosto», confirmaba la periodista.

Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Cortázar añadía que estaba barajando la posibilidad de venir en septiembre, pero que todo dependía de cómo se desarrollaran los incendios. «De momento van a esperar», añadía. La esposa de Iglesias, Miranda Rijnsburger, aterrizó en España en junio y, según Beatriz, la idea era que fuera ella misma la que se acercara para supervisar que todo estaba bien, pero, ante el problema de trenes y carreteras, han decidido posponerlo.

Julio Iglesias en una presentación. (Foto: Gtres)

Paloma García-Pelayo continuaba señalando que Julio Iglesias «se encuentra bien» pero que lo cierto es que tiene 80 años y que «ya necesita viajar con todo planificado». Algo que no era fácil si decidía viajar a España con los incendios de por medio. «Todavía no hay fecha planificada porque quieren que esté todo resuelto. Pero él quiere venir», manifestaba. Y es que la colaboradora hacía hincapié en que este inmueble era muy especial para el artista, ya que era un completo homenaje a su padre y al lugar donde «pasó su niñez». «Quiere estar allí y está deseando venir, pero no ha podido», concluía.