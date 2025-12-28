Adiós a Brigitte Bardot: su fortuna, qué pasó con su hijo, quién fue su marido y sus películas

Brigitte Bardot, el icono del cine que transformó el mundo de la moda a través de su imagen rompedora, ha fallecido a los 91 años. Su fama internacional la convirtió en una auténtica estrella y utilizó su buena reputación para luchar por los derechos de los animales. A lo largo de su carrera, amasó una gran fortuna, realizó grandes inversiones y fundó una organización con fines benéficos. En el terreno personal hay que destacar que tuvo un sólo hijo, llamado Nicolas-Jacques Charrier. Fue el gran amor de su vida, aunque estuvieron un tiempo enfrentados y nosotros sabemos el motivo.

La fortuna de Brigitte Bardot

La prensa internacional cifra la fortuna de Brigitte Bardot en 65 millones de dólares, aunque algunos medios creen que es mucho más amplia porque incluye: propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y unos derechos de imagen muy suculentos. La artista aprovechó su altavoz mediático para luchar en diferentes causas sociales y eso hizo que muchas empresas apostaran por ella porque era un rostro querido, admirado y respetado.

Brigitte Bardot en París. (Foto: Gtres)

Brigitte Bardot encontró en Saint-Tropez el refugio perfecto para la vida que eligió lejos de los focos, repartida entre dos propiedades cargadas de simbolismo. La Madrague, su mítica casa junto al Mediterráneo, fue desde finales de los años cincuenta su hogar y el centro de su retiro voluntario, un lugar desde el que impulsó su incansable labor en defensa de los animales. A pocos kilómetros, La Garrigue completó ese universo íntimo: una finca de diez hectáreas adquirida en los años ochenta y transformada en un santuario natural, donde la vegetación salvaje, el silencio y la protección animal reflejaron fielmente sus convicciones y su forma de entender la vida.

Únicamente con su libro de memorias, la artista internacional ganó cuatro millones de dólares.

Los problemas con su hijo

En la biografía mencionada con anterioridad, Brigitte Bardot habla abiertamente de los problemas que tuvo con su hijo. «El instinto maternal se aprende, con el tiempo y una vida tranquila. Yo tuve una vida muy complicada. Y ese desgarro me ha perseguido toda la vida. Durante su infancia, mis relaciones con Nicolas, mi hijo, fueron lamentables. Para él y para mí».

Brigitte Bardot en un refugio. (Foto: Gtres)

Siempre fue bastante sincera y asumió que su carrera y sus circunstancias personales le hicieron alejarse de Nicolas, aunque jamás dejó de sentir un gran amor hacia su persona. «Lo quiero de una manera especial. Y él también me quiere», comentó al respecto. También aprovechó para comentar que el joven había heredado muchos rasgos de su personalidad.

¿Quiénes han sido sus maridos?

Brigitte Bardot se casó en cuatro ocasiones y cada uno de sus matrimonios marcó una etapa muy distinta de su vida personal y pública. Su primer gran amor fue Roger Vadim, con quien se casó en 1952 siendo casi una adolescente. Vadim no solo fue su marido, sino también el director que impulsó su carrera internacional con Y Dios creó a la mujer, convirtiéndola en un mito mundial del cine. Tras su divorcio, contrajo matrimonio con Jacques Charrier, actor y productor, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas. Esta relación estuvo marcada por tensiones y por el choque entre la vida familiar y la presión que rodeaba a la actriz.

Brigitte Bardot posando. (Foto: Gtres)

Más adelante, Bardot vivió un matrimonio muy comentado con el multimillonario alemán Gunter Sachs, símbolo del glamour y la jet set de los años 60. Aunque breve, esta unión reforzó su imagen de icono internacional y de musa libre, ajena a las convenciones. Su último matrimonio llegó ya lejos del foco mediático, cuando en 1992 se casó con Bernard d’Ormale, con quien ha compartido una vida mucho más discreta en Saint-Tropez. Junto a él, encontró la estabilidad que nunca tuvo en su juventud y consolidó su retiro definitivo del cine para dedicarse plenamente a su lucha en defensa de los animales.

Las películas de Brigitte Bardot

Protagonizó más de 40 películas entre los años 50 y 70, destacando por su papel en Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, que catapultó su fama internacional. Su filmografía abarca comedias, dramas y thrillers, pero siempre interpretaba personajes con el mismo trasfondo: eran complejos, pero tenían algo que contar, un mensaje que transmitir.

Además del título que hemos resaltado, no podemos perder de vista otras obras como: El desprecio, Las petroleras o La chica del bikini. ¿Cuál es tu preferida?