El lado más desconocido de Marc Giró: Santi Villas, arte y hogar de ensueño en Barcelona

Esta noche, Marc Giró será uno de los protagonistas de El Hormiguero, donde visitará el programa para celebrar su reciente fichaje por Atresmedia. Tras su etapa en TVE, el presentador catalán afronta un nuevo y ambicioso proyecto televisivo en laSexta: Cara al show, un formato que combina actualidad, humor y entretenimiento, y en el que Giró promete imprimir su sello característico de ironía, sofisticación y cercanía con la audiencia. Su paso por el programa de Antena 3 servirá para desvelar los detalles de este nuevo proyecto, sus expectativas y la visión que tiene de esta etapa que, sin duda, marca un hito en su trayectoria profesional.

Marc Giró, nacido en Barcelona en 1974, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, aunque su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el periodismo y la comunicación. Comenzó su recorrido en el mundo editorial, trabajando durante más de quince años como editor en revistas como Marie Claire, donde destacó por su enfoque crítico y su ojo para la moda y el estilo. Sin embargo, su talento no tardó en abrirle las puertas de la televisión autonómica catalana, colaborando en espacios como Està Passant en TV3 y Les 1000 i una, donde coincidió con quien sería su pareja y gran apoyo profesional, Santi Villas.

Su salto a la televisión nacional consolidó a Giró como una de las voces más originales del panorama mediático español. Su participación en programas como Zapeando o Espejo Público, junto a figuras como Susanna Griso o Andreu Buenafuente, le permitió conectar con un público amplio gracias a su mezcla de humor, análisis y cercanía. Más tarde, su proyecto Late Xou, emitido en La 2 y posteriormente en La 1 de TVE, se convirtió en un referente del late night español, con entrevistas a personalidades de la política, la cultura y el entretenimiento, combinando secciones originales y colaboraciones de gran altura. La audiencia respondió con entusiasmo, consolidando a Marc Giró como una de las estrellas emergentes de la televisión pública.

En paralelo a su carrera profesional, Giró ha sabido mantener un perfil personal discreto pero significativo. Desde hace más de 25 años comparte su vida con Santi Villas, director de televisión y hermano de Thais Villas, reportera de El Intermedio. La pareja se conoció en 1998 durante su trabajo en Les 1000 i una y desde entonces han construido un vínculo sólido, tanto personal como profesional. Santi Villas dirige actualmente Late Xou y junto a Marc administra la productora Minuto de Barras SL, demostrando que detrás de cada éxito del presentador hay un equipo coordinado por su compañero de vida.

Marc y Santi viven en el Eixample de Barcelona, en un hogar decorado con gusto exquisito y marcado por su pasión por el arte y el diseño. Su casa combina elementos vintage con toques modernos, desde lámparas y mesas de diseño hasta obras icónicas como la pieza Uno, la Mela, de Danese Milano. La vivienda se convierte en un refugio donde sus dos perros, Leo y Terry, se integran plenamente, y donde ambos disfrutan de una vida tranquila, rodeados de amigos cercanos y un entorno cultural activo.

A nivel profesional, el fichaje de Marc Giró por Atresmedia representa un paso estratégico que refuerza su presencia en la televisión española y le permite desarrollar un programa a medida de su estilo, combinando información y entretenimiento con la mirada crítica que le caracteriza. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones de prestigio como el Premio Ondas (2023), el Premi Nacional de Comunicació y el Premio Iris de la Prensa Especializada (2025), confirmando su relevancia en el panorama mediático y su capacidad para conectar con el público.