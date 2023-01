Iñaki Urdangarin: 55 años y un giro de los acontecimientos que ha marcado su camino

El 2022 ha sido un año repleto de novedades para Iñaki Urdangarin. Pese a que parecía poco a poco retomar la normalidad de su vida con la Infanta Cristina después de haber pasado por la cárcel a consecuencia del conocido Caso Nóos, era durante el pasado mes de enero cuando salían a la luz unas imágenes del ex jugador de balonmano que dinamitaban su matrimonio por completo. En ellas, el deportista aparecía paseando de la mano por la playa de Biarritz junto a una misteriosa rubia de la que posteriormente pudo saberse el nombre: Ainhoa Armentia. Unas instantáneas que marcaron un antes y un después tanto en la vida del protagonista como en la de su todavía esposa, haciendo que sus recién cumplidos 55 años tomen un camino completamente distinto al que probablemente nunca hubiera imaginado.

Desde ese preciso instante, todos los focos se posaron sobre el de Zumárraga y sobre su nueva ilusión, procedente de Vitoria y ex compañera de Iñaki en el despacho de abogados Imaz & Asociados, el cual podría haber servido como escenario perfecto a la hora de dar comienzo a un amor que parece ir viento en popa cuanto más tiempo pasa.

Aunque en un primer momento todo lo que giraba en torno a la nueva pareja era hermeticidad, finalmente poco a poco han ido dejando el silencio al lado para mostrarse sin reparo frente a los medios de comunicación que pueden ir encontrándose en sus respectivos caminos, habiendo aprovechado los últimos meses para realizar escapadas románticas como por ejemplo a las Islas Baleares, donde una serie de paparazzis captaron al ex de la hija menor del Rey Juan Carlos besándose apasionadamente con la vasca sin reparo alguno y demostrando que poco le importaba ya lo que pudieran opinar los demás, ahora que su historia de amor había salido a relucir en su totalidad.

No obstante, cabe destacar que aún la Infanta Cristina no se ha desprendido de su anillo de casada. Algo que evidenciaba durante un reciente viaje a la India y que indica que su separación aún no se ha formalizado, pese a que ya han pasado varios meses desde que lanzó un comunicado en el que anunciaba la “interrupción” de su casamiento con Iñaki Urdangarin a causa de todo lo que había sucedido con Ainhoa Armentia como principal protagonista.

Ahora que al que fuera yerno de la Reina Sofía parece irle de maravilla en el amor, también cabe destacar que este no es el único ámbito en el que está feliz, ya que poco a poco parece estar retomando su contacto con el mundo del deporte, habiendo ofrecido charlas solidarias a los canteranos del equipo de balonmano del Barcelona y siendo una leyenda de este deporte en la Ciudad Condal, algo que ha heredado su hijo Pablo que además ya es uno de los pilares fundamentales de su vida, a diferencia de los hermanos de este último, que no habrían visto con tan buenos ojos el distanciamiento de su padre con su progenitora.