Plex, sin filtros junto a Aitana: la imagen con la que presumen de su gran momento

Aitana y Plex han disfrutado de unas impresionantes vacaciones en Bali en medio de un verano lleno de amor. Una escapada que quisieron proteger al máximo, aunque finalmente se terminaban filtrando detalles como la lujosa villa en la que alojaban junto a un grupo de amigos. Y es que en pocos meses, el youtuber y la artista han terminado de consolidar su romance. Tanto es así, que ya no se esconden y presumen de su amor a los cuatro vientos, según nos acaba de demostrar el propio Plex.

En su caso, el joven ha decidido subir un carrousel de imágenes en las que nos muestra cómo han sido estos días en medio del paraíso. Instantáneas en las que vemos a Plex de lo más sonriente y relajado, con las que también aprovecha para ilustrar su «vuelta al trabajo» y donde posa juntos a su inseparable grupo amigos, además de presumir de los maravillosos lugares que han visitado. Sin embargo, ha sido una foto en concreto la que ha captado toda nuestra atención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por YoSoyPlex (@yosoyplex)

Y es que el youtuber ha subido una foto en la que posa de lo más cariñoso con Aitana, la prueba definitiva de que han disfrutado juntos de las vacaciones. Una confirmación que se ha hecho de esperar, pero que ya es toda una realidad. Aunque no es la primera muestra de amor que comparten públicamente, ya que durante su gira de conciertos, –con los que revolucionaba el Estadi Olímpic y el Riyadh Air Metropolitano–, la artista tuvo muy presente a su chico, a quien daba las gracias por el apoyo que le había brindado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AITANA (@aitanax)

Aitana y Plex consolidan su relación en redes sociales

«Gracias a mis padres, a mis tíos, a mis primos que han venido a verme, a mis amigos… A Dani también, que sabe que lo quiero muchísimo», se declaraba. «Gracias a todos por estar aquí, de verdad, sin vosotros yo no podría estar aquí», expresaba realmente emocionada. De hecho, la joven nunca ha contenido su ilusión cuando le han preguntado por él. «Plex es el mejor, estoy muy feliz», sentenciaba.

Aitana y Plex en Ibiza. (Foto: Instagram)

Y es que no cabe duda de que la catalana ya está de lo más integrada en la vida de su chico y también con su entorno. De hecho, celebraba su 26 cumpleaños por todo lo alto en Ibiza junto al youtuber y su pandilla, a los que ha dado a conocer gracias a sus vídeos. Y no solo eso, sino que la hermana pequeña de Plex, Ana, parece compartir una gran sintonía con la cantante, según hemos podido ver en su perfil.

De esta forma, la pareja del momento sella unos meses bastante intensos, donde han predominado los viajes, las puestas de sol y el amor que sienten uno por el otro. Una aventura a la que daban el pistoletazo de salida en la isla de Komodo, considerado uno de los rincones más especial de Indonesia y hogar del célebre dragón.