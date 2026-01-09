Cayetano Martínez de Irujo revela la verdadera razón por la que no pasó la Navidad con su familia

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan fue uno de los acontecimientos más espectaculares de 2025. El aristócrata se convirtió en el gran protagonista del año gracias a su enlace matrimonial, pero después ha estado unas semanas apartado del foco mediático a causa de una infección en la espalda. Ahora, tres meses después del «sí, quiero», ha reaparecido con una sonrisa y ha explicado el motivo por el que no celebró la Nochebuena con su familia.

Como todo el mundo sabe, Cayetano Martínez de Irujo es una persona reservada e intenta estar lejos de cualquier conflicto, por eso ha roto su silencio y ha dado explicaciones con total naturalidad. Lo primero que ha hacho ha sido aclarar por qué no se dejó ver en el Palacio de Liria para asistir a la tradicional cena que celebra su hermano, el duque de Alba. Ha recalcado que no tiene ningún enfrentamiento con nadie, simplemente ha pasado página y ahora tiene otras tradiciones.

Cayetano Martínez de Irujo sonriendo. (Foto: Gtres)

«Después de 11 años, yo creo que para mí esa puerta ya está cerrada», ha comentado al respecto delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Actualmente, Cayetano es un hombre casado y ha formado su propia familia. Eso no quiere decir que le haya dado la espalda a sus hermanos, sino que ha escrito una hoja de ruta distinta. A pesar de no haber estado con Eugenia Martínez de Irujo y con el resto de la dinastía, el duque afirma que ha pasado la Navidad «tranquilo, muy bien».

La verdad ha visto la luz

Eugenia y Jacobo Martínez de Irujo aparecieron con sus respectivas parejas en Liria. Tan unidos como siempre, disfrutaron de una cena muy agradable. Doña Cayetana de Alba, la emblemática duquesa, forma parte de la historia de España, por eso los mejores medios siguen informando de cualquier cosa que esté relacionada con ella.

Cayetano no ha dudado en reaccionar a la última noticia que hay circulando sobre su familia. Un periódico aseguró que en Nueva York estaban subastando un cuadro Renoir que Cayetana de Alba le dejó en herencia a sus hijos. El conde de Salvatierra ha negado la mayor, asegurando: «Pues que están diciendo tantas tonterías que es absolutamente insólito la ignorancia osada que tiene cierto periodismo en este país».

La salud de Cayetano Martínez de Irujo

El aristócrata no se ha dejado ningún detalle en el tintero y también ha accedido a hablar de su estado de salud.

«He empezado 2026 sin felicitar a nadie porque es muy pesado lo de las felicitaciones y, bueno, mejorando el tema de la espalda. Bueno, poco a poco, pero una infección articular es muy grave, macho», ha empezado diciendo. «He tenido muy mala suerte, muy mala suerte. Pero bueno, ya vamos bien, ya estoy operativo. Ya vamos para adelante». Afortunadamente, la situación está controlada y, como no podía ser de otra forma, cuenta con el apoyo de su mujer y de su entorno.