Carlo Costanzia y Mar Flores, juntos en su primer directo frente a las cámaras: su relación, a prueba

La relación entre Mar Flores y su hijo mayor, Carlo Costanzia, continúa dando mucho de qué hablar. Y más después de la publicación de las memorias de la modelo, donde ha escrito sobre algunos de los episodios más traumáticos de la infancia y posterior adolescencia de su primogénito. Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones aumentaron aún más los rumores de distanciamiento, aunque lo cierto es que, por ahora, ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto. De hecho, van a participar juntos en el programa DecoMasters, el nuevo talent show de decoración de RTVE que se ha presentado este viernes, 9 de enero, en Madrid.

Sobre las 13:00 horas, madre e hijo, junto al resto de participantes de la temporada (Isa Pantoja, Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, Antonia Dell’Atte, María Zurita, Eduardo Casanova, Canco Rodríguez, Lucía Bosé, Palito Dominguín, Eduardo Navarrete, la terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño, Belén López, los Gemeliers y los influencer King Bru y Andy Andrea), se han dado cita en el Gran Vía Venue de Madrid, un espacio dedicado a eventos corporativos y producciones audiovisuales.

Carlo Costanzia y Mar Flores en la presentación de ‘Decomaster’. (Foto: Gtres)

Nada más llegar, los mencionados atendieron a la prensa y hablaron sobre la dinámica del concurso. Más tarde, posaron todos juntos y, lejos de palparse cierta tensión entre Mar y Carlo, lo cierto es que ambos actuaron con la mayor naturalidad posible, esbozando sus mejores sonrisas frente a las cámaras y dejando a un lado el vínculo que muchos consideran que está más que roto. Sin duda, una prueba de fuego en medio del revuelo, ya que es el primer directo que han protagonizado juntos frente a las cámaras.

Las idas y venidas de Mar Flores y su hijo Carlo

A pesar de que en la presentación de DecoMasters todo parece estar en calma (tal y como dice el título de las memorias de la modelo), cabe recordar que durante sus grabaciones, la revista Semana sacó en exclusiva unas imágenes de madre e hijo en las que aseguraban que entre ellos reinaba la tensión y que apenas se miraban. Unas especulaciones que la propia Mar desmintió, señalando que estaba encantada con trabajar junto a su hijo en este innovador proyecto.

Mar Flores en la grabación de ‘Decomasters’. (Foto: Gtres)

Por su parte, en una entrevista concedida a ¡De viernes! justo después de la publicación de la autobiografía de Mar, Carlo confesó que se ha pasado «largas temporadas sin tener comunicación con su madre» durante su adolescencia. Aun así, dejaba claro que no consideraba que hubiera sido una madre ausente. En cuanto a las memorias, el joven confesó que no sabía de su publicación y mucho menos de los episodios que iba a sacar a la luz. No creo que haya hecho sufrir a nadie, entiendo que lidiar con un adolescente como yo no era fácil, por lo que a mí respecta, he hecho paces conmigo mismo, con mi madre y con mi padre. Estoy muy tranquilo», reflexionaba.

Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

En medio de estas declaraciones, Carlo se ha dejado ver en varias ocasiones junto a su padre, un gesto que muchos han interpretado como una clara toma de posición a su favor. Tanto es así, que incluso acudieron juntos al cumpleaños de Terelu Campos, incrementando aún más la polémica, ya que Mar ha hablado abiertamente de la supuesta violencia vicaria que sufrió a manos del italiano.