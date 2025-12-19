Carlo Costanzia desafía públicamente a Mar Flores y la llevará a juicio: "No se puede tolerar"

Anoche, el plató de ¡De viernes! se convirtió nuevamente en el escenario de uno de los conflictos mediáticos más seguidos del momento. Pasadas las 22:00 horas, Carlo Costanzia di Costigliole hizo su esperada aparición para responder, de manera directa y sin filtros, a las acusaciones que su ex mujer, Mar Flores, había vertido en sus memorias y en recientes intervenciones televisivas. Con un tono firme y determinante, el aristócrata italiano anunció que ya ha iniciado acciones legales contra la modelo, marcando un punto de inflexión en una guerra mediática que parecía prolongarse sin fin. «Hay cosas que ya no se pueden tolerar, la paciencia tiene un límite y hay que tomar medidas», ha dicho tajante.

La emisión volvió a tener el aroma de ajustes de cuentas, confesiones largamente aplazadas y regresos con carga simbólica, situando a Carlo Costanzia, una vez más, en el epicentro del interés mediático. Su reaparición no fue casual: llega después de semanas en las que Mar Flores ha elevado el tono de sus declaraciones, tanto en sus memorias como en sus apariciones televisivas, construyendo un relato duro y conflictivo sobre su relación pasada. Ahora, Carlo rompe el silencio y deja clara su postura, anunciando que la batalla mediática, hasta ahora dominada por testimonios unilaterales, entra en una nueva fase judicial.

En sus memorias Mar en calma, Mar Flores dedica varios pasajes a su relación con Carlo Costanzia padre y al impacto que tuvo en la relación con su hijo mayor, Carlo Costanzia Jr. La modelo asegura que la distancia con su primogénito se debió en gran parte a la influencia de su ex marido, quien habría limitado su capacidad de educarlo y mantener un vínculo cercano. Según Flores, Costanzia ejerció un control significativo sobre la dinámica familiar, llegando incluso a intentar desacreditarla públicamente, un comportamiento que ella identifica como violencia vicaria. La publicación describe cómo estos episodios afectaron tanto a su relación con el hijo mayor como a la percepción que la sociedad tenía de ella, mientras que, por el contrario, mantiene que la relación con sus hijos menores ha sido cercana y sin interferencias.

Flores explica que, aunque intentó acercarse a su hijo mayor a través de su libro, considera que sus esfuerzos no han dado los frutos esperados, reflejando así las complejidades y tensiones de su historia familiar. Una afirmación que Carlo Costanzia padre ha negado rotundamente, asegurando que nunca buscó interferir en la relación de Mar con su hijo y calificando las acusaciones de «falsedades». Según el aristócrata italiano, sus decisiones siempre han estado guiadas por el interés de su familia, y sostiene que el distanciamiento con Carlo Jr. responde a circunstancias distintas a las relatadas por Flores, defendiendo que su versión busca proteger la verdad y, al mismo tiempo, preservar la imagen de su hijo.

La vida de Carlo Costanzia padre lejos de los focos

Nacido en París y procedente de la aristocracia piamontesa, Carlo Costanzia se ha dedicado durante años al mundo empresarial y de los negocios, ocupando distintos puestos directivos. Sus comienzos estuvieron vinculados a la televisión y la publicidad entre Italia y España, etapa durante la cual conoció a Mar Flores, con quien se casó y tuvo a su primer hijo, Carlo Costanzia hijo. Posteriormente, su trayectoria profesional incluyó la presidencia de bwin France entre 2010 y 2012 y el cargo de director de estrategia en Gioco Digitale entre 2008 y 2009. Además, desempeñó labores de asesoría para el gobierno italiano en Bruselas, especialmente en comunicación online y nuevas tecnologías, y trabajó en empresas como Cirsa, Pearson Spain y MTV Networks. Su último puesto conocido fue como director general de Vocalcom, cargo que ocupó desde 2014 hasta al menos 2021.

La vida familiar de Carlo también ha sido un eje de atención mediática. Tras su divorcio, se volvió a casar con Lucila, con quien tuvo tres hijos: Pietro, Rocco y un tercero más pequeño, de quince años, el único menor de edad. Su segunda mujer ha declarado que los dos hijos medianos se encuentran «destrozados» tras su detención y condena por intento de homicidio. Carlo hijo, junto a su pareja Alejandra Rubio y su hijo en común, ha visitado varias veces al clan en Turín en los últimos meses, y Alejandra siempre ha hablado de forma positiva de su familia política.

