Mar Flores acaba de aterrizar en España tras unos días en Bruselas. Este viaje de la modelo ha coincidido con el primer cumpleaños de su nieto Carlo, al que ha podido ver recientemente según sus últimas declaraciones. Sin embargo, y una vez más, no todo es color de rosas en el clan, pues este aniversario de vida del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, la maniquí ha dado pistas sobre la situación familiar y ha hecho una firme petición sobre las polémicas y las preguntas sobre Terelu Campos, su consuegra -.

Mar Flores desmarca a Terelu Campos de su Navidad

La ausencia de Mar Flores y Terelu Campos en el cumpleaños de su nieto ha sido cuanto menos llamativa. Por una parte, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que no existe problema alguno -pese a que el encuentro entre abuelas aún se resiste- y que la razón por la que no acudió al domicilio de su primogénita y de su yerno ha sido por motivos laborales. «¿Con quién están? Yo no lo voy a decir, eso le corresponde a ella. Yo está claro que no he ido por razones de trabajo. Pero ella ya ha dicho que no tienen espacio. Si las circunstancias hubieran sido de otra forma y lo hubieran celebrado en otro sitio, como se llegó a plantear, pues la celebración hubiera sido otra. Me parece alucinante montar esto por el cumpleaños de un bebé. No lo comprendo», dijo la colaboradora televisiva, que también quiso aclarar la ausencia de su hermana, Carmen Borrego y de su sobrino, José María Almoguera.

Mar Flores aterriza en España en vísperas del cumpleaños de su nieto. (Foto: Gtres)

La siguiente en dar el paso ha sido Mar. Aunque la máxima de la modelo siempre ha sido el silencio, la publicación de sus memorias lo ha cambiado todo, inclusive su actitud ante la prensa.

Tras unos días en Bruselas, donde ha acudido a un concierto en el marco de Forest National, Mar ha respondido a la siguiente gran duda del clan: ¿Pasarán la Navidad en familia? ¿Se reunirá por fin con Terelu Campos?

Aunque Flores se ha mostrado bastante reticente a la hora de responder a las cuestiones sobre su nieto, sí que ha querido dejar claro que «ha podido ir a verlo» en su primer cumpleaños. Además, también ha respondido cómo pasará la próxima Navidad. «En familia, yo, mi nieto…», ha desvelado sin dar más nombres y sin confirmar si por fin se reunirá con Terelu.

Así ha sido el primer cumpleaños de Carlo Jr.

En la más estricta intimidad y en su casa, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han celebrado el primer año de vida de su primogénito. Con la llegada de esta fecha tan señalada, la colaboradora televisiva tuvo que hacer frente a la incógnita de si, por fin, habría reunión al completo. Una cuestión que no dudó en zanjar antes de evitar especulaciones.

Alejandra Rubio con su hijo Carlo Jr. (Foto: Gtres)

«Va a ser el típico cumpleaños que celebrar un día con unos amigos, otro día con otros. Solo os digo que el viernes mi madre no puede venir y que con Mar también lo celebraremos», zanjó la tertuliana.