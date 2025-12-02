Terelu se cae de la lista y Mar Flores confirma: el cumpleaños del pequeño Carlo, bajo lupa

A pocos días de que el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cumpla su primer año de vida, la expectación mediática vuelve a concentrarse en la familia. No solo por tratarse de una fecha especialmente emotiva para los jóvenes padres, sino también por el interés que genera la posible coincidencia entre las dos abuelas del pequeño: Terelu Campos y Mar Flores. Ambas son figuras conocidas, ambas han manifestado en algún momento su deseo de compartir momentos con su nieto… pero la relación entre ellas continúa siendo distante, cuando no directamente tensa.

Alejandra Rubio, que desde hace meses insiste en mantener cierta normalidad en medio de tanta atención pública, ha sido tajante respecto a los planes de celebración. En varias intervenciones televisivas ha aclarado que no habrá una gran fiesta, ni un evento multitudinario. Todo lo contrario: la idea es organizar pequeñas reuniones familiares, en diferentes días, para que cada persona cercana al bebé pueda disfrutar del momento sin presiones ni agobios. La colaboradora reconoce que no es de grandes celebraciones y que, además, tanto ella como Carlo son supersticiosos, por lo que consideran imprescindible que las velas se soplen solamente el día exacto del cumpleaños.

Terelu Campos y Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Uno de los datos más comentados ha sido la ausencia de Terelu Campos en la celebración principal. Aunque la propia Terelu había afirmado anteriormente que no tenía inconveniente en coincidir con nadie, finalmente no podrá asistir el viernes por compromisos profesionales. Alejandra lo ha explicado con naturalidad: «No vamos a hacer una fiesta grande ni reunir a todo el mundo porque no se puede, y mi madre trabaja. Lo celebraremos como podamos, en varios días». Aun así, ha reconocido con humor que su madre le dijo: «Ya te vale, para un día que no puedo».

En cuanto a Mar Flores, sí está previsto que participe en alguna de esas celebraciones más reducidas. La modelo ha remarcado en varias ocasiones su intención de estar presente en el primer cumpleaños de su nieto, un niño que, según confesó recientemente, ha sido el lazo que le permitió recuperar la relación con su hijo Carlo tras años complicados. Sin embargo, Alejandra ha insistido en que no habrá coincidencia ni reunión general: «No se va a juntar todo el mundo. No ha sido por nada especial, simplemente por agendas».

El encuentro entre las dos consuegras es tema recurrente desde que nació el pequeño Carlo en diciembre de 2024. Aunque Terelu Campos reveló que Mar Flores le regaló una flor de Pascua la pasada Navidad, el acercamiento no progresó. Más aún, una fotografía de Terelu con el ex marido de Mar reavivó tensiones pasadas y complicó cualquier intento de cordialidad. Aun así, Alejandra intenta restar dramatismo y recuerda que, como en muchas familias, combinar agendas y relaciones no siempre es fácil.

La joven también ha confirmado que no invitará a personas fuera del «núcleo duro», como su primo José María Almoguera, quien se enfrenta a una intervención médica y no está previsto que asista. Su postura es clara: quiere una celebración tranquila, sin compromisos y sin tener que acomodar tensiones ajenas. «Mi casa está abierta para todos. Solo hay que llamar al timbre», repite como mantra para zanjar especulaciones.

Más allá de Terelu y Mar: la nueva etapa de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

El primer año del pequeño Carlo llega también en un momento vital especial para sus padres. Tras un periodo difícil marcado por los problemas legales de Carlo Costanzia, el joven ha logrado estabilizar su vida abriendo un nuevo negocio en Vallecas, mientras Alejandra continúa consolidándose como colaboradora televisiva. Ambos, ahora volcados en criar a su hijo, afrontan esta celebración con ilusión y con la voluntad de que el foco esté donde debe estar: en el bebé y en la familia que están construyendo.