Bigote Arrocet confirma que hablará de Carmen y Terelu Campos en sus memorias

Edmundo Arrocet se encuentra en el primer plano mediático desde que salieran a la luz unas imágenes acompañado de una joven en aguas del Caribe y tras anunciar que tiene previstas sus memorias. Un recopilatorio vital al que ya ha puesto fecha de publicación: «Será a finales de febrero», ha adelantado el humorista. Durante las páginas que recorrerán su trayectoria personal, ha apuntado que hablará largo y tendido sobre su larga relación sentimental con la siempre recordada María Teresa Campos, un arduo trabajo, ya que él mismo se ha cuestionado ante los micrófonos de la agencia Gtres el «cómo se resumen seis años». De la misma manera, también ha desvelado que dedicará un hueco a las hijas de la comunicadora, Carmen y Terelu. «Hablaré como mucho dos páginas porque no tengo mucho que decir», ha deslizado. También ha admitido que no tiene ningún problema con las hermanas, pero que «han dicho cosas que no me entran en la cabeza», por las que se ha mostrado muy molesto.

De cualquier forma, el actor chileno ha verbalizado que se ceñirá a «contar la verdad», por lo que el lanzamiento de ese proyecto es algo que no le está alterando en exceso: «Estoy tranquilo». Ante la prensa también ha hablado de un capítulo hasta entonces desconocido relacionado con Belén Rodríguez que pone en entredicho la sólida amistad que siempre han contado que mantenían la presentadora y la colaboradora. «Fue a visitarnos a Marbella y Teresita no le quiso abrir la puerta», ha revelado.

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

A continuación, se ha reafirmado en sus declaraciones en las que desvelaba que ni Carmen ni Terelu visitaban con asiduidad a su progenitora durante los años que compartió con el actor. «Mucha gente lo sabe, incluso la propia María Teresa lo ha dicho», ha indicado incrédulo ante la constante negativa por la otra parte.

Como no se ha dejado nada en el tintero, ha mencionado a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Para ella solo ha tenido palabras de cariño: «A Alejandrita quiero mucho». Y ha analizado cómo era la relación de la joven con su abuela: «María Teresa quería a sus tres nietos, pero a ella en especial porque era la pequeña», ha comentado. En cuanto a la supuesta deuda que la familia mantiene con él, ha sido escueto y se ha limitado a decir que «se aproximan acciones legales».

Edmundo Arrocet con la familia Campos en un evento. (Foto: Gtres)

Bigote Arrocet, comprometido con la cultura

En los últimos tiempos, las apariciones públicas de Edmundo han estado estrechamente ligadas al ámbito cultural. Hace unas semanas el cómico acudía como invitado al Homenaje a Guadiana celebrado en el teatro Nuevo Alcalá. Una cita en la que numerosos artistas flamencos se unieron para interpretar varios temas de este género como agradecimiento a la trayectoria del cantaor.

Edmundo Arrocet, en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En esta ocasión, el chileno se ha trasladado hasta el emblemático Hotel Wellington de Madrid para apoyar al reputado periodista de TVE Jesús Álvarez Cervantes en la presentación de su libro Cerca de las estrellas. Un hombre, y amigo para él, al que ha calificado como todo un referente para España por su impecable carrera en la radio y la televisión fuertemente vinculada al deporte nacional.