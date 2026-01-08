Mickey Rourke desmiente haber pedido ayuda económica para evitar su desahucio

El actor estadounidense Mickey Rourke, conocido mundialmente por su participación en películas icónicas como Nueve semanas y media, El corazón del ángel y El luchador, se ha visto envuelto recientemente en una polémica relacionada con una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe. Dicha iniciativa, que solicitaba donaciones para evitar su supuesto desahucio en Los Ángeles, fue creada sin su consentimiento, según afirmó el propio actor, quien calificó la situación como «humillante».

La página, organizada por su amiga Liya-Joelle Jones y con Kimberly Hines, su asistente, como beneficiaria, tenía como objetivo reunir 100.000 dólares para cubrir una deuda de alquiler que superaba los 60.000. En el texto de la campaña se afirmaba que Rourke atravesaba una situación económica delicada debido a las consecuencias físicas y emocionales de su etapa como boxeador profesional, así como al supuesto distanciamiento de la industria cinematográfica. En menos de 48 horas, más de 2.600 personas habían contribuido, alcanzando cerca de 97.000 dólares.

Mickey Rourke en California. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Rourke negó rotundamente haber autorizado dicha recaudación. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece sosteniendo a su perro y con su característico sombrero de cowboy, expresó sentirse «frustrado y confundido» por el uso de su nombre en una campaña de caridad. El actor dejó claro que jamás pediría dinero a desconocidos ni a sus seguidores, y pidió a quienes ya habían donado que intentaran recuperar su dinero. «Si necesitara dinero, nunca pediría una maldita limosna», afirmó con contundencia.

El intérprete también anunció que consultaría con su abogado para esclarecer la situación y llegar al fondo del asunto. Aunque reconoció haber atravesado dificultades financieras, explicó que siempre ha recurrido a la ayuda de amigos cercanos, no a campañas públicas. Para Rourke, aceptar caridad de desconocidos va en contra de su forma de ser y de su sentido de la dignidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Por su parte, Kimberly Hines aseguró a medios como Deadline que la campaña fue creada con la intención de ayudar al actor en un momento de desesperación. Según ella, Rourke enfrentaba problemas graves con la vivienda, incluyendo daños estructurales, moho, ratas, tuberías rotas y condiciones insalubres que lo llevaron a negarse a seguir pagando el alquiler. Actualmente, el actor se encuentra hospedado en un hotel, cuyos gastos estarían siendo cubiertos por la propia administración del establecimiento.

La vida de Mickey Rourke ha estado marcada por altibajos. En los años ochenta fue un auténtico símbolo de Hollywood, pero decidió abandonar temporalmente la actuación para dedicarse al boxeo profesional, una elección que le dejó graves lesiones físicas y afectó su carrera. A pesar de ello, logró un regreso triunfal con El luchador (2008), interpretación que le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar. En entrevistas pasadas, Rourke ha reconocido haber tomado malas decisiones, tanto personales como profesionales. Incluso admitió haber rechazado papeles en películas hoy consideradas clásicos, como Pulp Fiction, Rain Man y Los intocables. Él mismo ha asumido que su carácter fuerte y su historial de conflictos le han pasado factura en la industria.