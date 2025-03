Karla Sofía Gascón derrocha sentido del humor tras protagonizar una broma en los premios Oscar

Karla Sofía Gascón fue una de las invitadas estrella a la gala de los esperados premios Oscar 2025 que se celebraron, un año más, en el emblemático Teatro Dolby, ubicado en el 6801 Hollywood Boulevard. Los citados galardones, que cuentan ya con 97 ediciones, estuvieron cargados de momentos de lo más emotivos, pero tampoco faltó el humor.

De hecho, Conan O’ Brien, presentador de la gala, nombró a la intérprete tras la polémica en la que se ha visto inmersa por unos controvertidos mensajes que publicó en el pasado en X (antiguo Twitter). «Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar de esta noche, recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel», comentó, en clave de humor, el hilo conductor de los reconocimientos.

La respuesta de Karla Sofía Gascón

A través de un post, Karla Sofía Gascón ha querido expresar cómo vivió esta inolvidable experiencia. «Gracias a los miembros de la @theacademy por la nominación como Mejor Actriz protagonista, por la invitación a la gala. Me gustó mucho, muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien», ha expresado con gran sentido del humor. «Me encantó abrazar a tantos amigos y compañeros en este regreso», ha finalizado.

Además, la intérprete que estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez (convirtiéndose en la primera mujer trans en lograr el mencionado reconocimiento), ha compartido un carrusel de fotografías de algunos de los momentos más especiales que vivió. «Gracias Emilia Pérez por haberme enseñado tantas cosas», ha finalizado.

El camino hacia los premios no ha sido fácil para Karla, ya que su nombre ha acaparado la primera plana de la crónica social internacional al verse envuelta en una polémica por unas palabras por las que fue criticada. «Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene, en vez de dar inglés, tenemos que dar árabe… y un cordero», «¿Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del Islam», fueron algunos de los escritos que salieron a la luz por la revista Variety.

Ante lo ocurrido, Karla Sofía Gascón se disculpó y tomó la decisión de alejarse del foco mediático. De hecho, fue apartada de la promoción de Netflix tras el exitoso papel que hizo en Emilia Pérez y tampoco acudió a los premios Goya. Sin embargo, su presencia en los premios Oscar la ha traído de regreso a la esfera pública tras unas complicadas semanas.