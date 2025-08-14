Beatriz Rico se somete a un "confinamiento climático" a causa de la ola de calor

Beatriz Rico no está llevando nada bien el calor, según se ha sincerado con sus seguidores. Sumidos en plena ola de calor, la actriz asegura que ha tenido que someterse a un «confinamiento climático» para poder sobrellevar las altas temperaturas. Tanto es así, que ni siquiera sale de casa. «No sé cómo irá vuestro verano, yo llevo más de un mes en un confinamiento climático que me tiene encerrada en casa», ha escrito en X. «Es que no piso ni la piscina, porque también es un horno», se ha lamentado al respecto. «A mí dame frío, te pones ropa y lo combates», argumenta desesperada. «¿Pero esto? El único modo de huir es no salir», asegura contundente.

No sé cómo irá vuestro verano, yo llevo más de un mes en un confinamiento climático que me tiene encerrada en casa. Es que no piso ni la piscina, porque también es un horno.

Ay, a mí dame frío, te pones ropa y lo combates. Pero esto??? El único modo de huir es no salir 😒 — Beatriz Rico (@bearicoactriz) August 13, 2025

A continuación, Rico también ha pasado a enumerar la intensa rutina que sigue a diario; que la lleva desde casa, hasta el gimnasio, teatro o supermercado, y vuelta. «Y ya. De aire acondicionado en aire acondicionado. Y este es mi verano. Y sin ganas de ná», concluye. «Asturiana tenía que ser… viva el cielo nublado y el fresquín y dormir con edredón todas las noches», declara respecto a las agradables temperaturas que hay en el norte.

Beatriz Rico en un evento. (Foto: Gtres)

La actriz, procedente de Avilés, –una villa ubicada en Asturias–, se caracteriza por llevar un estilo de vida enfocado en el deporte y el cuidado físico. De hecho, ella misma confiesa que «le ha salvado la vida muchas veces». «Todos pasamos por rachas buenas, otras más complicadas, y no me refiero solo a momentos difíciles en lo laboral, sino también a rupturas o pérdidas», desvelaba en una reciente entrevista para Mundo Deportivo.

«Lo que realmente importa es tener la disciplina para hacerlo. Luego, los rituales vienen después, como esa ducha fresquita que te sienta tan bien o las cremas que te pones», se reafirma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Rico (@beatriz_rico_oficial)

Conocida por su aparición en series como Un paso adelante, A las once en casa o Abierto 24 horas, ahora está completamente volcada con otra de sus grandes pasiones: el teatro. Concretamente, Beatriz está de gira actualmente con la obra Pepa, no me des tormento, mientras intenta lidiar con el intenso calor.

Las altas temperaturas han asolado España entera, con termómetros que alcanzan los 44ºC en zonas como Sevilla o Córdoba, junto con la amenaza de fuertes tormentas e incluso granizo. De hecho, Beatriz Rico no es la única que se ha quejado públicamente, ya que muchos otros famosos también se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, el presentador Pedro Ruíz aseguraba que «pocas veces había vivido condiciones tan extremas». «Os deseo la menor cantidad de inconvenientes», publicaba a través de su perfil en X.