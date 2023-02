Beatriz Rico, así ha cambiado la actriz de ‘UPA Dance’ en estos 20 años

En su perfil de Instagram, Beatriz Rico se define como «mamá, a ratos también actriz y cantante y adicta a viajar». Y nada más lejos de la realidad. Han pasado más de treinta años desde que Beatriz apareciera en la pequeña pantalla. La actriz, que hoy cumple 53 años, con tan solo 21 era una de las azafatas de El precio Justo que por entonces presentaba Joaquín Prat (47) en Televisión Española hasta que en 1992, fue contratada por Telecinco como presentadora de programas infantiles como Telebuten. Después, la asturiana se centró en su carrera como actriz tanto en teatro como en televisión y cine, y apareció en Carmen y familia, A las once en casa, Abierto 24 horas o Ellas y el sexo débil.

No obstante, su fama la consiguió cuando dio el salto en la mítica serie adolescente Un paso adelante, que se emitió de 2002 a 2005 en Antena 3 y que, creada por Daniel Écija, supuso la creación del grupo musical UPA Dance. La actriz formo parte del elenco en las dos primeras temporadas de la producción. Sin embargo, no quiso renovar por una tercera temporada para tener más tiempo para conciliar con su familia y protagonizar una película. «La gente piensa que irte de la tele es una especie de drama o algo así, por eso os comento que, tras dos años en Un Paso Adelante, fui yo quien no quiso renovar la tercera temporada porque veía muy poco a mi hijo, era feliz en la serie por el buen ambiente que teníamos y el éxito de cada capítulo, pero también prácticamente vivíamos allí, y yo necesitaba estar en casa», confesó ella misma a través de sus redes sociales.

Desde entonces, Beatriz ha participado en obras como Mejor viuda que mal casada, Las señoritas de Aviñón o Swingers y creado su propio monólogo Antes muerta que convicta. Asimismo, en la gran pantalla se ha dejado ver en películas como Las hijas de Danao y más recientemente, en Si yo fuera rico.

Pero si hay algo que sorprende de su vida actual es su faceta como cantante de rock. Y es que la natural de Avilés, tal y como muestra ella misma en sus redes sociales es desde el años 2013, vocalista de la banda Rico & Roll, que versiona clásicos del rock de grupos o artistas como Tina Turner, Bon Jovi, AC/DC y hasta Luz Casal. «En mi etapa en la televisión, me pasaba muchas noche en el Honky Tonk. Incluso subí a cantar alguna vez con el grupo de unos amigos. Un día al terminar la actuación los del grupo se acercaron, sorprendido de que me supiera todas las letras y me ofrecieron cantar con ellos», explicó en una entrevista para El Confidencial.

Asimismo, Beatriz se ha desarrollado también como escritora. Si bien en 1993 publicó su primer libro Y…¿qué les digo a mis padres?, y en 2021 debutó como novelista con De Miss a más sin pas, editada por Editorial Planeta, recientemente, ha visto la luz su segunda novela: Tú quédate conmigo…yo me encargo de que merezca la pena. De hecho, Beatriz Rico fue una de las invitadas de Fiesta en la tarde del pasado sábado 11 de febrero con motivo de la publicación de la obra. «Si os reís la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo me reí escribiéndola, hemos triunfado», expresó.

En lo personal, Beatriz está casada con el policía malagueño Rubén Ramírez, con quien se dio el Sí, quiero, en el marco de una ceremonia civil celebrada en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra.