Sofía Palazuelo: vacaciones de lujo y estilo a pocas semanas de convertirse en madre de tres

Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar, está viviendo un verano muy especial, disfrutando de sus últimos días de tranquilidad como madre de dos hijas antes de dar la bienvenida a su tercer hijo, un niño que llevará el nombre de Fernando. Este verano, la familia ha escogido Sotogrande como escenario de sus escapadas estivales, donde el puerto y el barco de su suegro, el duque de Alba, sirven como refugio y lugar de ocio junto al mar. En esta ocasión, Sofía ha compartido en sus redes sociales una imagen que resume a la perfección su estilo y elegancia: vestida con un original caftán de rayas azules y blancas, con limones bordados, confeccionado en algodón 100% reciclado por la firma española Gavriella, que combina sostenibilidad, moda y comodidad para su embarazo de ocho meses. El caftán, agotado en la web, refleja la predilección de la duquesa por prendas exclusivas y veraniegas que realzan sus curvas y su carácter refinado.

El día en el mar transcurrió entre baños, risas y momentos en familia. Sofía, siempre activa a pesar de estar en la recta final de su embarazo, disfrutó con sus hijas Rosario, de cuatro años, y Sofía, de dos, subidas a una tabla de surf junto a su inseparable perro teckel, demostrando que la maternidad no ha limitado su energía ni su pasión por el mar. Tanto el bañador en tonos teja que eligió a bordo como su caftán para llegar al puerto evidencian su dominio del estilo premamá, combinando practicidad, elegancia y un toque de frescura veraniega. Las niñas también lucieron perfectas, vestidas de forma idéntica con petos blancos con rayas rosas, merceditas blancas y semirrecogidos, en un conjunto que acentúa la armonía y el cuidado estético que caracteriza a la familia.

Sofía Palazuelo y sus hijas en Sotogrande. (Foto: RRSS)

Este verano es además especial porque marca los últimos días en los que los duques de Huéscar son padres de dos hijas, antes de convertirse en familia numerosa. Entre los planes del matrimonio no falta la desconexión, y Sotogrande les ofrece el escenario ideal: una urbanización exclusiva de San Roque que combina tranquilidad, lujo y espacios deportivos, desde campos de golf hasta pistas de polo, frecuentada por grandes fortunas nacionales e internacionales. La presencia de la familia Alba en la zona cada verano subraya la tradición y el arraigo de estos veranos gaditanos, en los que el mar, los yates y la privacidad conviven con la sofisticación y el entretenimiento.

Más allá de Sotogrande, Sofía y Fernando Fitz-James Stuart han aprovechado el verano para hacer otras escapadas: Grecia, con imágenes compartidas en redes desde la isla de Spetses, y Galicia, donde asistieron a la boda de la galerista Cristina Herraiz. Estos viajes combinan relax, cultura y compromiso social, demostrando que la familia mantiene un equilibrio entre vida privada, obligaciones y momentos de disfrute en lugares emblemáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofía Palazuelo (@sofia.palazuelo)

La duquesa de Huéscar, con su estilo impecable y su actitud serena frente a la maternidad, sigue consolidando su presencia en las redes sociales, recientemente estrenadas, donde comparte momentos cotidianos y especiales de su vida. Desde sus caftanes veraniegos hasta los juegos en alta mar con sus hijas, Sofía Palazuelo combina elegancia, sostenibilidad y maternidad activa, dejando una huella imborrable de cómo disfrutar de la familia y del verano con energía, estilo y discreción, mientras esperan con ilusión la llegada de Fernando, el nuevo miembro de la familia.