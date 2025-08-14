Miri de ‘MasterChef’ aprovecha el ‘boom’ de Froilán y da detalles sobre su trabajo en Ibiza

Froilán y Miri de MasterChef acaparan todos los titulares tras haber sido pillados en actitud bastante cariñosa en Ibiza. La noticia saltaba de la mano de la revista Semana, donde ponían el foco sobre este inesperado romance de verano. Así, en la publicación podíamos verles abrazados durante una comida con amigos en el restaurante La Escollera, muy conocido en la reserva natural de Les Salines. Allí, disfrutaron de un agradable almuerzo en medio de un espectacular entorno y tras el cual también aprovecharon para darse un baño.

El hijo de la infanta Elena lleva ya varias semanas en España disfrutando de sus vacaciones, mientras que Miri se encuentra en Ibiza trabajando como chef privado. La joven, a la que conocimos gracias a su paso por MasterChef, encuentra en la cocina una de sus grandes pasiones. Además, también se está preparando para su próxima participación Supervivientes All Stars, consolidando de esa forma su presencia en televisión. Pero, ¿qué hay realmente entre Miri y Froilán?

Pocas horas después de su «pillada», era la propia chef la que decidía romper el silencio al respecto y ha explicado que ahora mismo está completamente volcada con su trabajo. Además, parece que su presencia en Ibiza está muy ligada a la de su padre, el escultor Eduardo Pérez-Cabrero, quien vive en la isla y al que está muy unida.

«Entre mucho trabajo, atardeceres y flores he dejado el móvil un poco de lado», asegura en sus redes sociales junto a una serie de imágenes en las que aparece con su padre. «Estoy trabajando de chef privado preparando comidas y desayunos y, en cuanto termino, voy a la playa con mi papá hasta el atardecer. Soy muy feliz aquí. Estar descalza y en bikini todo el día es mi hábitat», declara en la publicación. Pese a que viven en Madrid durante el resto del año, la joven aprovecha los meses de verano para pasarlos con su padre.

El trabajo de Miri como chef privado en Ibiza

Por otro lado, la joven ha querido aprovechar este ‘boom’ que ha tenido con Froilán, para explicar en qué consiste realmente su labor como chef privado. La propia joven reconoce que le pasan «un montón de cosas». «Trabajo como chef, y hago desde desayunos, a comidas o cenas», relata en las stories de su Instagram. «Hay días que llegas, y los clientes todavía están de fiesta desde el día anterior; luego hay otras veces en las que te encuentras la cocina muy sucia…», asegura. Lo que supone un verdadero problema, sobre todo porque debe pasar hasta 40 minutos limpiado y no llega a hacer su trabajo a tiempo. «No me importa limpiar, pero es que no me han contratado para eso».

Una serie de anécdotas que ella prefiere tomarse con humor, y es que en una ocasión también llegaba a olvidarse las llaves en su casa. «No tenía tiempo para volver y me tuve que colar en la cosa», confiesa entre risas.