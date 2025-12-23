Colate hace realidad su gran sueño en Navidad en medio de su particular guerra con Paulina

Colate Vallejo-Nágera ha compartido una gran noticia antes de terminar el año, y es que el empresario podrá pasar la Navidad junto a su hijo, Andrea Nicolás. El joven, que cumplía 15 años el pasado noviembre, ha demostrado estar muy unido a su padre. Mientras que, por otro lado, su relación con Paulina Rubio sigue estando en el punto de mira, y es que desde hace tiempo se habla de un profundo distanciamiento entre madre e hijo. De hecho, en mayo de 2024 ambos protagonizaban un incidente legal en Miami que dejaba entrever que la situación podría ser bastante tensa. Según se reportó en su momento, Rubio habría intentado arrebatarle el teléfono móvil a Andrea para impedir que se comunicara con su padre, lo que derivó en una supuesta agresión.

Colate en un evento. (Foto: Gtres)

Desde entonces, Colate ha estado luchando para conseguir que su hijo permanezca junto a él en España, y parece que esta Navidad lo ha conseguido. Según acaba de informar el empresario, finalmente podrá viajar junto a su hijo para disfrutar de las vacaciones en nuestro país.»Ya tocaba, lo que te voy a decir. Esa es la mayor satisfacción. Sí, por eso estoy especialmente contento. Estoy muy bien y espero pasar las fiestas en paz y armonía», ha señalado al respecto. Además, Vallejo-Nágera se ha mostrado muy feliz por los avances que ha conseguido este año en medio de la interminable batalla legal que mantiene con su ex.

El deseo de Colate de cara al año que viene

«Este año ha ido muy bien, aunque la verdad es que es bastante complicado mantener dos vidas», ha comentado al respecto. «Pero bueno, es importante estar en Miami y cada vez que tengo un poco de tiempo libre voy para allá», asegura. De hecho, de cara al 2026 parece que Colate solo tiene un deseo, que es el de que la prensa deje de preguntarle por la mexicana, y que el próximo año «transcurra con la misma paz y armonía, centrado en sus facetas personal y laboral».

Colate y Paulina Rubio en 2011. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y pese a las vueltas que ha dado la vida desde que se separase de Paulina en 2012, el empresario tiene claro que todo vale la pena cada vez que está con su hijo. «Yo nunca he peleado por la custodia de mi hijo. He pedido cambiar las circunstancias en las que vive, por lo que considero que es lo mejor para él, pero siempre contando con su madre», explicaba durante una de sus entrevistas en Telecinco.

Colate y Alejandra Conde. (Foto: Gtres)

En el terreno personal, lo cierto es que al hermano de Samantha Vallejo-Nágera no puede irle mejor, ya que también disfruta de una relación más que consolidada junto a Alejandra Conde. Era a finales de 2024, décadas después de vivir un amor de juventud, cuando ambos decidieron darse una nueva oportunidad. Y parece que esta vez es la definitiva, ya que durante los últimos meses han presumido de una gran conexión y se deshacen en gestos de cariño cada vez que aparecen en público. De hecho, hemos podido verles más acaramelados que nunca, viviendo su historia de amor con una gran serenidad y demostrándonos que lo suyo ya está más que consolidado.