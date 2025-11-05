La batalla sin fin entre Paulina Rubio y Colate: nuevas revelaciones tras 13 años de conflictos

Han pasado dieciocho años desde que Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, se dieran el «sí, quiero» en una romántica ceremonia celebrada en lo alto de una colina del parque ecoturístico de Xcaret, en el Caribe mexicano. Aquella boda, en abril de 2007, simbolizaba el inicio de una historia de amor que parecía destinada a perdurar. Sin embargo, el cuento terminó pronto: en 2012, apenas cinco años después, la pareja anunció su separación, y en 2014 formalizaron su divorcio, abriendo una de las batallas judiciales más largas y mediáticas del mundo del corazón.

Desde entonces, la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, nacido en 2010, ha sido el centro de un conflicto que, más de una década después, aún no encuentra una resolución definitiva. Denuncias cruzadas, incumplimientos, tensos encuentros en aeropuertos y declaraciones en televisión han convertido su ruptura en un auténtico campo de batalla. «Los últimos años nos han puesto muy difícil ser padres a los que queremos serlo. No nos lo ponen nada fácil», ha confesado Colate en el programa El tiempo justo, donde se ha mostrado más sereno, pero también más firme que nunca respecto a su papel como padre. «Es tan importante mamá como papá», dice.

Nicolás Vallejo-Nágera en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

A lo largo de los años, Colate ha sido retratado en muchas ocasiones como el antagonista en una historia marcada por la polémica. Sin embargo, el empresario español ha querido dejar claro que nunca ha luchado por la custodia total de su hijo, sino por un equilibrio. «Nunca he pedido la custodia de mi hijo. Solo he querido cambiar las circunstancias en las que vive, por su bien, pero siempre contando con su madre», ha explicado.

La tensión entre ambos se reavivó en los últimos meses. En junio de 2024, Colate viajó a España con su hijo, lo que provocó una nueva demanda por parte de Paulina Rubio, quien lo acusó de incumplir los plazos de entrega del menor. El conflicto escaló con un enfrentamiento público en la estación del AVE de Segovia y otro altercado semanas después en el aeropuerto de Madrid, cuando Paulina se disponía a regresar con su hijo a Miami y descubrió que no tenía el pasaporte. La situación obligó a intervenir a la Guardia Civil.

Nicolás Vallejo-Nágera en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

En paralelo a esta guerra judicial, Colate atraviesa uno de los momentos más estables de su vida. En el terreno personal, mantiene una relación discreta con Alejandra Conde, hija de Mario Conde, aunque prefiere no hablar de ella públicamente. «Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida», se limita a decir. Además, su agenda no para. Colate ha asumido la presidencia del Club Deportivo Badajoz, un reto que él mismo califica como «una oportunidad inesperada», y participa junto a su hermana Samantha Vallejo-Nágera en el nuevo programa Decomasters, donde ambos comparten por primera vez plató de televisión. «Mi hermana es mi mejor amiga, mi compañera de aventuras», reconoce emocionado.