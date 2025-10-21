El paradero de Melanie Griffith en los últimos días ha sido toda una incógnita. De la misma manera que sí han trascendido fotos de algunos detalles de la boda de su hija, Stella del Carmen, o de la presencia de algunas estrellas de Hollywood, la presencia de la actriz ha estado blindada, hasta ahora. Con motivo del enlace matrimonial de su su descendiente en común con Antonio Banderas -con el que ha protagonizado tensiones durante esta reunión familiar-, la madre de Dakota Johnson ha estado en España en los últimos días, en donde ha hecho un tour por otra ciudad más allá de Valladolid, donde tuvo lugar el sí, quiero.

Misterio resuelto: el paradero de Melanie

En los últimos días, los medios internacionales han puesto sobre la mesa que el motivo por el que no han trascendido imágenes -hasta ahora- de Griffith en España ha sido por los nervios de la misma. Sabido es el amor que la actriz americana siente hacia el país -a pesar de llevar una década sin visitarlo-, pues durante su matrimonio con Antonio Banderas era habitual verla en los balcones de Málaga en su Semana Santa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Palos (@irenepalos)

Aunque muchos de los invitados a una de las grandes bodas del año -la de Stella del Carmen y su ya marido-, ya han regresado a Los Ángeles, la madre de la novia continúa en España. La actriz de Hollywood ha estado en un almuerzo en el restaurante de Tradición, de Ramón Freixa, en la céntrica calle de Velázquez. La intérprete degustó de nuevo la gastronomía española junto a otros asistentes a este evento como Charles Rosier, CEO de Agustinus Barder -quien organizó esta comida- y donde coincidió con Benedetta Poletti, directora de Elle, e Inma Jiménez, de Harper’s Bazaar.

Ha sido la directora de comunicación de Abanuc y Agustinus Barder, Irene Palos, la encargada de destapar este plan de Griffith en Madrid -en el que ha coincidido también con Hiba Abouk y Ana Antic.

La firma de cosmética que ha invitado a Melanie Griffith a una comida de estrellas en Madrid. (Fotos: Redes Sociales)

En esta reunión, la madre de Stella del Carmen ha podido degustar platos de una excelente calidad. Ana Antic, en su cuenta de Instagram, compartió el menú que probó la ex mujer de Antonio Banderas que estuvo compuesto por varios entrantes (croquetas de jamón, chocolate de caviar premium de Ramón Freixa, jamón 100% Ibérico Montaraz, ensaladilla rusa con cigala y una gilda de anchoa del Cantábrico).

Para la ocasión, la actriz estadounidense ha optado por un look de lo más llamativo compuesto por un jersey entallado en tono azul klein, unos pantalones anchos de vestir y una americana blanca que resaltaba su estilizada figura.

La ex de Antonio Banderas disfrutó de un menú Estrella Michelin. (Fotos: Redes Sociales)

Esta aparición es cuanto menos controvertida ya que, mientras que su ex sí que dio la cara ante los medios en la boda de su hija -e incluso brindó con la prensa que hacía guardia a la salida de la Abadía-, Griffith ha optado por el silencio.