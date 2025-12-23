La ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez ha acaparado la atención mediática en las últimas horas, pero lo que más ha sorprendido a seguidores y prensa ha sido la contundente respuesta del cantante tras los gestos de la actriz en redes sociales. La relación, que duró poco más de un año, siempre estuvo marcada por la pasión y las idas y venidas. Según fuentes cercanas, «están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales», lo que explica tanto la intensidad de su romance como los desencuentros que finalmente los llevaron a separarse.

La ruptura se confirmó este lunes y, aunque no hay terceras personas involucradas, Candela Márquez compartió varios mensajes que generaron especulación. Primero publicó una imagen de unos ciervos con llamativas cornamentas, un guiño que muchos interpretaron como alusión a una supuesta infidelidad. Posteriormente, compartió fragmentos de La Perla, la nueva canción de Rosalía, en la que la cantante catalana describe un amor que se convierte en decepción, usando expresiones como «ladrón de paz» o «terrorista emocional». La actriz eliminó rápidamente la publicación de los ciervos, pero no pasó desapercibida para los medios, que la asociaron a un reproche velado hacia Sanz.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

No tardó en llegar la respuesta del artista, y lo hizo de forma rotunda y poética en sus redes sociales. Cerca de las dos de la madrugada, hora española, Alejandro escribió: «Yo no soy una perla, soy un océano». Estas palabras, aunque no mencionaban expresamente a Candela, dejaron claro que eran un mensaje dirigido a ella, una réplica que reflejaba tanto la magnitud de sus sentimientos como su posición frente a los rumores y las interpretaciones de los gestos de la actriz. La frase se interpretó como un intento de Alejandro por reivindicar su valor y profundidad emocional, contrastando con la metáfora de la «perla» utilizada en la canción de Rosalía.

La ruptura, aunque reciente, ya ha mostrado signos de tensión pública. Candela se trasladó a Valencia para pasar las fiestas navideñas con su familia, hablando de un proceso de reencuentro consigo misma y de la importancia de los vínculos familiares y amistosos en momentos difíciles. Entre declaraciones melancólicas y mensajes en redes sociales, la actriz dejó entrever su dolor y la necesidad de poner distancia con Sanz, mientras compartía imágenes y canciones cargadas de significado. Por su parte, la respuesta de Alejandro Sanz demuestra que, aunque la relación haya terminado por ahora, él mantiene su postura firme y no se deja arrastrar por las especulaciones.

La relación comenzó en octubre de 2024 y se consolidó públicamente en noviembre durante los Latin Grammy. Desde entonces, los medios siguieron de cerca cada aparición de la pareja, que posó junta en eventos como los Premios Goya y los Latin Grammy. Sin embargo, la relación nunca fue tranquila: gestos como dejar de seguirse en redes sociales, comentarios velados y las diferencias de carácter provocaron tensiones recurrentes. Los movimientos recientes de Candela, compartiendo imágenes y canciones con mensajes ambiguos, parecen ser la culminación de un año marcado más por los rumores de ruptura que por la serenidad.