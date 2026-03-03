La nueva etapa de Álex González: éxito en Disney Plus y amor con ‘la chica tiburón’

Esta noche, el plató de El Hormiguero volverá a vestirse de gala para recibir a uno de los actores más reconocidos y carismáticos del panorama audiovisual español: Álex González. El intérprete madrileño visitará el programa conducido por Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos, de su nuevo estreno en Disney Plus y del gran momento profesional que atraviesa, en una entrevista que promete combinar confesiones personales, anécdotas de rodaje y reflexiones sobre una trayectoria marcada por la intensidad dentro y fuera de la pantalla.

Con una sólida carrera en cine y televisión, Álex González se ha consolidado como uno de los rostros imprescindibles de la ficción española. Series como El Príncipe, Vivir sin permiso o Toy Boy lo han convertido en un habitual del prime time, destacando siempre por su intensidad interpretativa y su versatilidad en televisión y cine. Además, su salto internacional llegó con su participación en X-Men: primera generación, una macroproducción que amplió su proyección fuera de España y lo posicionó como uno de los actores españoles con presencia en Hollywood.

Álex González en ‘El Hormiguero. (Foto: Gtres)

En su visita a El Hormiguero, el actor hablará de su nueva serie para Disney Plus, Ladrones: la tiara de santa Águeda, uno de los estrenos más esperados del año en plataformas. Este proyecto vuelve a situarlo al frente de una gran producción y confirma el excelente momento que vive profesionalmente. También se espera que comparta detalles sobre la película La sospecha de Sofía, dirigida por Imanol Uribe y basada en la novela de Paloma Sánchez-Garnica. Sin duda, un año clave en la carrera de Álex González.

Pero si hay un episodio que marcó un antes y un después en la vida del actor fue el accidente de moto que casi le cuesta la vida cuando tenía apenas 18 años. Mientras circulaba con su entonces novia, ambos sufrieron un grave choque contra un guardarraíl. El hombro del actor quedó completamente desgarrado y estuvo a milímetros de perder una arteria vital. Aquel momento supuso un auténtico punto de inflexión. Tal y como ha confesado en diversas entrevistas, fue en la cama del hospital donde decidió dar un giro radical a su vida y apostar por la interpretación. Esa cicatriz, física y emocional, es el origen de la carrera de Álex González como actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Gonzalez (@alexgonzalezact)

Tras ese episodio, su trayectoria comenzó a despegar rápidamente. En 2005 fue nominado al Goya como actor revelación, consolidando su nombre dentro de la industria cinematográfica española. Desde entonces, no ha dejado de encadenar proyectos de éxito y de construir una carrera sólida tanto en televisión como en cine.

La vida sentimental de Álex González

En el plano personal, la vida sentimental de Álex González también ha ocupado titulares. El actor ha mantenido relaciones con figuras conocidas como Chenoa, Beatriz Montañez, Adriana Ugarte, Hiba Abouk o María Pedraza. Su relación con esta última, a quien conoció en el rodaje de Toy Boy, fue una de las más mediáticas de los últimos años.

En la actualidad, Álex González mantiene una relación con Carla Virgós, conocida en redes sociales como ‘la chica tiburón’. Aunque los rumores sobre su romance circulaban desde principios de año -alimentados por viajes paralelos y comentarios cómplices en redes-, las primeras imágenes juntos en Madrid han confirmado que el actor atraviesa un gran momento sentimental. La pareja fue fotografiada saliendo de la casa del intérprete en el madrileño barrio de Vallehermoso, en Chamberí, antes de disfrutar de una jornada deportiva en bicicleta por las afueras de la capital.

Álex González y Carla Virgós. (Foto: Gtres)

Además, el actor ha apostado en los últimos años por un estilo de vida saludable, incorporando el deporte como parte esencial de su rutina. El boxeo, el entrenamiento funcional y el cuidado físico forman parte de su día a día, algo que le ayuda a afrontar el exigente ritmo de rodajes y compromisos profesionales.