De Hiba Abouk a Belén Cuesta: las mejor vestidas de las alfombra roja de los Premios Carmen 2026

Los premios Carmen 2026 se han celebrado anoche en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, una de las ciudades más imponentes de nuestro país y con una gran historia detrás. Una noche muy emotiva en la que la provincia de Córdoba se ha llevado dos galardones que han sido dedicados al trágico accidente de Adamuz en el que perdieron la vida 46 personas. Los títulos agraciados han sido All you need is love, del montillano Dany Ruz y el cordobés Hugo Cabezas, por ser considerado el mejor corto de ficción; y Hermanas, codirigida por Javier Barbero, también natural de Córdoba, como mejor corto documental.

Hasta este espectacular enclave de Andalucía se han trasladado gran cantidad de rostros conocidos que no han querido perderse la quinta edición de estos galardones, que ponen en valor el talento de los cineastas andaluces, fomentan sus obras y persiguen la consolidación de su prestigio a nivel nacional. Durante la celebración, las voces armónicas de Rosa López, ganadora de Operación Triunfo 1, y de Zahara pusieron ritmo a la noche y, como no podía ser de otra manera, todos los asistentes han lucido sus mejores galas. Analizamos los looks de las mejor vestidas de la alfombra roja.

Rosa López en los premios Carmen 2026. (Foto: Gtres)

Hiba Abouk

La actriz Hiba Abouk, conocida por ser protagonista en exitosos proyectos como El príncipe, Con el culo al aire o La agencia, ha sido una de las celebridades que ha posado para los medios en el photocall. Lo ha hecho con un elegante vestido blanco perla compuesto por dos partes bien diferenciadas. En la zona inferior, la apuesta contaba con una falda satinada de bajo asimétrico y corte al bies que enmarcaba su figura. A modo de top, Hiba ha optado por una pieza vaporosa, fluida y semitransparente confeccionada en delicada gasa. Un frunce en la zona media central, que se llevó parte del protagonismo, generaba una sensación de profundidad y ejercía como punto de fuga para estilizar la silueta de la actriz.

Hiba Abouk en los premios Carmen 2026. (Foto: Gtres)

Todo lo descrito lo ha completado con joyas doradas que aportaban luz a su rostro y entre las que destacaban un brazalete, dos anillos y unos maxi pendientes.

Arantxa del Sol

La presentadora Arantxa del Sol ha acudido a la cita acompañada de su inseparable marido, el torero Finito de Córdoba. Para la ocasión, la asturiana se enfundó en un espectacular vestido de la nueva colección de alta costura de la firma catalana Tot-Hom confeccionado en exquisito crepé de seda rojo vibrante. La nota que hacía especial el estilismo era una cascada de flores 3D al tono que rellenaban la prenda desde la rodilla hasta la cola y aportaban sofisticación y volumen. El escote, de cuello barco, dejaba despejado su cuello y otorgaba todo protagonismo a unos espectaculares pendientes compuestos por una tira de brillantes y piezas de oro blanco y rematados con una perla al final. Un bolso de mano tipo caja de color dorado ponía el toque final a su elección.

Arantxa del Sol en los premios Carmen 2026. (Foto: Gtres)

Por su parte, el maestro Finito de Córdoba, que en todas sus apariciones públicas pone de manifiesto su gran percha y su porte, se ha decantado por un traje de corte clásico en color marengo. El set, que estaba formado por chaqueta, pantalón y chaleco y todo perfectamente encajado, lo ha completado con una camisa azul claro y una corbata de color rojo oscuro en perfecta sintonía con el vestido de su mujer.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba en los premios Carmen 2026. (Foto: Gtres)

Belén Cuesta

Belén Cuesta en los premios Carmen 2026. (Foto: Gtres)

La intérprete de Bárbara Rey en el proyecto Cristo y Rey ha seleccionado el marrón, uno de los tonos tendencia de la temporada, y se ha enfundado en un vestido de escote bardot ligeramente ladeado. A partir de este, salía la pieza principal que, en el bajo, contaba con un pliegue lateral que alteraba el bajo, el cual tenía una pequeña raja que dejaba entrever sus stilettos de charol al tono. En esta velada, Belén Cuesta no lució joyas como complementos y le bastó con su media melena castaña peinada con ligeras ondas al agua para poner el toque final a su aparición.