Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar

La alfombra roja de los Premios Oscar vuelve a convertirse en uno de los escenarios más observados del mundo del espectáculo, donde el cine y la moda se dan la mano antes de que comience la esperada entrega de premios. Como no podía ser de otra manera, en LOOK estamos aquí para analizar los mejores estilismos del día y podemos adelantar algo: hay muchos aciertos.

El famoso Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido una vez más esta cita imprescindible para la industria cinematográfica, reuniendo a algunas de las figuras más influyentes del panorama internacional. Actrices, actores, directores y productores desfilan ante los fotógrafos con estilismos muy cuidados que dan la vuelta al mundo en cuestión de minutos. La gala ha empezado a las 20:00, pero ya hay algunos looks que se han convertido en tendencia.

Las películas de los Oscar

La ceremonia, considerada la más prestigiosa del sector a nivel mundial, ha vuelto a reunir a los nombres más reconocidos del cine actual en una gala marcada por la expectación y el brillo de Hollywood. Las riendad del evento han estado a cargo de Conan O’Brien, encargado de poner ritmo y humor a una velada que cada año atrae la atención de millones de espectadores.

En esta edición, varias producciones llegan a la gala con mucho peso en la lista de nominaciones. La película Sinners se sitúa como la gran favorita al acumular 16 candidaturas, seguida por Una batalla tras otra, que aspira a 13 estatuillas, mientras que Valor sentimental y Frankenstein cuentan con nueve opciones cada una para alzarse con alguno de los galardones más codiciados del cine. Este reparto de nominaciones refleja la diversidad de propuestas que han marcado la temporada cinematográfica y que ahora compiten por conquistar a los miembros de la Academia.

Los mejores looks de la alfombra roja

Como ya es tradición, la ceremonia ha tenido lugar en Hollywood, lo que obliga a los espectadores europeos a trasnochar para seguir el evento en directo.

En España, los seguidores del cine deben permanecer despiertos durante la madrugada para no perderse ni la entrega de premios ni el desfile previo por la alfombra roja. Y es precisamente en ese primer tramo de la noche donde comienza el verdadero espectáculo visual. A continuación, desvelamos los looks más acertados de la noche.

Zuri Hall

Zuri Hall en los Oscar. (Foto: Gtres)

Zuri Hall ha sorprendido con un vestido verde metalizado de palabra de honor y escote en pico.

Roshumba Williams

Roshumba Williams en los Oscar. (Foto: Gtres)

Roshumba Williams se ha decantado por un vestido rojo con cola. Ha completado su look con un collar, un anillo y una pulsera.

Keltie Knight

Keltie Knight en los Oscar. (Foto: Gtres)

Keltie Knight ha llevado un vestido amarillo con cola adornado con tachuelas plateadas.