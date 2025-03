La Academia lo tiene claro con Conan O’Brien: volverá a ser el presentador de los Oscar 2026

No ha pasado ni un mes desde que Anora conquistó la alfombra roja, pero desde la Academia tienen bien claro quién volverá a ser el maestro de ceremonias de la gala que celebra el evento más importante del séptimo arte. Conan O’Brien ha sido elegido nuevamente para ser el presentador de los Oscar 2026, tras la aclamada noche que en cierta medida recuperó parte de su esencia más clásica. Porque aunque la entrega de las estatuillas del presente año no logró obtener todavía una audiencia decente para la magnitud de tal fecha, sus números en cambio sí que fueron ciertamente optimistas en comparación a años anteriores, con los mejores datos de share (cuota de pantalla) del último lustro. Parte de una tendencia que sumada al cariño del público han llevado a la reelección del presentador, quien ya ha aceptado el reto y regresar al Teatro Dolby de Los Ángeles.

Anunciado por la propia Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Conan O’Brien ya ha aceptado la reelección para ocupar el puesto de presentador de los Oscar 2026, volviendo a conducir la velada anual más relevante del celuloide el siguiente 15 de marzo. Casi 20 millones de espectadores vieron la victoria de Sean Baker y compañía, generando más de 100 millones de interacciones en las redes sociales. La ceremonia ya no parece tener la otrora atención del espectador convencional y sin embargo, paradójicamente haya sobrepasado por primera vez en la historia, la atención en internet de otros grandes eventos de la temporada como los Grammy o la Super Bowl. O’Brien no será el único que recupera su función como host, pues también se ha confirmado la vuelta de Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos y el regreso de Jeff Ross y Mike Sweeney en puestos clave dentro del departamento de producción. Por supuesto, la comunicación de la noticia por parte de los máximos responsables no se ha hecho esperar y tanto O’Brien como la organización han emitido un comunicado para mostrar la alegría derivada de volver a contar con el mismo equipo y tener ya confirmado al presentador de los Oscar 2026.

Conan O’Brien: presentador Oscar 2026

«Estamos encantados de traer de vuelta a Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 98.ª edición de los Oscar», declaraban en un mensaje conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta saliente, Janet Yang. Ambos, elogiaron la labor de dicho equipo y la gratitud de poder volver a reunirlos en la próxima entrega de los galardones:

«Este año, produjeron un espectáculo sumamente entretenido y visualmente impactante que celebró a nuestros nominados y a la comunidad cinematográfica mundial de la manera más hermosa e impactante. Conan fue el anfitrión perfecto, guiándonos con gran habilidad durante la velada con humor, calidez y reverencia. Es un honor volver a trabajar con ellos».

Por otra parte y con su ya característico sarcasmo, O’Brien bromeó diciendo que la única razón por la que presentará los Oscar de nuevo es porque quiere escuchar a Adrien Brody «terminar su discurso». Haciendo referencia al speech interminable del ganador de la estatuilla al mejor actor por The Brutalist. En las declaraciones de la parte ejecutiva, Kapoor y Mullan se mostraron igualmente convencidos de la buena nueva y de poder volver a trabajar con el ya confirmado presentador de los Oscar 2026: «Nos sentimos muy honrados de volver a nuestros roles para la 98.ª edición de los oscar. Estamos deseando trabajar con Conan y todo su equipo mientras seguimos explorando oportunidades aún más especiales y emotivas para celebrar a los nominados del próximo año y el impacto del cine en todo el mundo».

El nacimiento de una nueva categoría

A pesar de volver a contar con el mismo presentador en los Oscar 2026, la alfombra roja del próximo año no será ni mucho menos, un calco de su antecesora. Porque por primera vez en la historia, la nueva edición incluirá la categoría de mejor dirección de casting. Hito histórico si tenemos en cuenta que debemos remontarnos más de 20 años para encontrar la última vez que se introdujo una nueva candidatura, con la sección a mejor película de animación.

El propio Kramer defendió el nuevo premio hace varios meses cuando se confirmó la noticia. «Los directores de casting desempeñan un papel esencial en la realización cinematográfica y, a medida que la Academia evoluciona, estamos orgullosos de añadir el casting a las disciplinas que reconocemos y celebramos», apuntaba el responsable del evento en el anuncio. Quién sabe si la siguiente consideración será la de mejor actor de riesgo, como muchos profesionales han reclamado ya en la industria.