‘Anora’: la ganadora de los Oscar 2025 ya está disponible para ver desde casa

Menos de una semana después de la celebración de los premios Oscar 2025, el mundo del streaming no ha dudado ni un momento en incorporar rápidamente, a la reciente gran triunfadora de la alfombra roja a sus catálogos. Porque sí, Anora ya está dispuesta en los catálogos domésticos y esa inmediatez no es algo que ocurra de forma frecuente. Siendo la sorpresa de la ceremonia, la nueva obra independiente del cineasta Sean Baker se llevó a casa hasta cinco estatuillas doradas, incluyendo por supuesto el de mejor película. Derrotando así, a otras opciones que parecían muy bien posicionadas en la recta final de esta carrera por los principales galardones, como The Brutalist o la sorpresa nonata de Cónclave. Ahora, si eres una de esas personas que todavía no ha visto este magnífico cuento de hadas oscuro, en el presente artículo te contamos en qué plataformas ya está disponible.

Anora es un hito cinematográfico por varios motivos. El primero por la mirada de un autor que hace 10 años estaba grabando Tangerine con un Iphone (y muchos gadgets agenciados) y porque todavía a día de hoy, mantiene esa posición independiente frente a los grandes estudios. Baker es un «director orquesta» y prueba de ello son que la mayoría de las categorías ganadas, se fueron a su vitrina personal. Aparte de liderar el proyecto, el de Nueva Jersey se alzó con el Oscar al mejor director, montaje y guion original, por lo que la única consideración que no terminó en sus manos fue la de mejor actriz, destinado para la figura enérgica de una Mikey Madison impoluta. La última apreciación de estas bondades históricas recae sobre su inequívoco recorrido flagrante en la temporada de premios. Anora brilló en los Satellite Awards, en la asociación de Críticos de Boston y de Los Ángeles, Sindicato de Productores, los Independent Spirit Awards y por supuesto en Cannes, donde terminaría iniciando su carrera de méritos con la Palma de Oro. De hecho, el filme distribuido por Neon es el cuarto largometraje en la historia que logra ganar el festival de la croisette y llevarse el Oscar a la mejor película. Mérito que antes habían logrado en orden cronológico, Días sin huella (1946), Marty (1955) y Parásitos (2019).

¿De qué trata ‘Anora’?

La sinopsis oficial de Anora es la siguiente: «Ani es una joven prostituta de Brooklyn que de la noche a la mañana, ve la posibilidad de convertirse en una especie de Cenicienta al conocer en su club al hijo de un acaudalado oligarca ruso. Impulsivamente, ambos se casan, pero cuando la noticia llega a Rusia, los padres del joven acuden a Estados Unidos para terminar con el enlace».

Además de Madison, la elección de casting y la dirección interpretativa de Anora es igualmente brillante en todo el elenco secundario. Desde Mark Eydelshteyn a Vache Tovmasyan, pasando por un estupendo Karren Karagulian y un Yuriy Borisov que representa el auténtico corazón del relato. Desde su consagración por parte de la Academia, el debate se ha centrado en si la trama de esta prostituta representa un «blanqueo» de la profesión de la protagonista ante su tono de comedia, con varias voces procedentes del feminismo criticando dicho tratamiento. Una mirada ideológica completamente sesgada, pues cualquiera que haya visto Anora sabe a la perfección que en el trasfondo de su frenetismo cómico se encierra, un personaje marginal desmitificado e imperfecto, con el carácter para fingir ser invulnerable ante la implacable desigualdad de nuestro mundo.

¿Dónde está disponible?

Bajo un presupuesto de seis millones de dólares, la cinta logró recaudar 40 millones en todo el mundo. Aunque estas cifras podrían crecer todavía más ante el inminente regreso a la cartelera de la película, propiciado por la victoria en los Oscar 2025.

En el streaming, Anora ha iniciado su recorrido comercial en el mercado de vídeo bajo demanda y ya está disponible su compra y/o alquiler en Amazon, Apple TV + y Movistar +. Desde hoy, también la encontramos en Filmin a través de una promoción especial de un mes de suscripción más el visionado del último trabajo de Baker, el cual permanece en el catálogo a un precio de 14,99€. La plataforma española tiene como añadido, anteriores historias del realizador sin coste adicional, como The Florida Project, Tangerine, Prince of Broadway o Take Out.