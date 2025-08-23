Gonzalo, novio de Makoke, rompe su silencio tras cancelar la boda: "Mi familia me apoya"
Makoke ha reaparecido en 'Fiesta' para dar explicaciones
"Lo único que quiero es que todo esto pase", ha declarado Makoke
Gonzalo, el novio de Makoke, ha roto su silencio después de cancelar su boda en el último momento. El evento se iba a celebrar en Ibiza a mediados de septiembre, pero, tal y como hemos recogido en LOOK, la pareja ha dado marcha atrás por un motivo de salud que tiene que ver con un familia cercano. A pesar de que la ex mujer de Kiko Matamoros emitió un comunicado en sus redes, todavía hay muchas dudas encima de la mesa y se ha sentado en el paltó de ‘Fiesta’ para resolverlas.
Makoke le ha dado una entrevista a Terelu Campos donde ha recalcado que sigue con Gonzalo y que únicamente ha cancelado la boda por un asunto «médico» y «familiar». Estaba muy nerviosa y el empresario ha decidido sorprenderla entrando en directo. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que cuenta con el respaldo de su entorno: «Mi familia me apoya. Gracias a Dios tengo unos hermanos maravillosos y una pareja maravillosa. Nosotros sabemos lo que hay».
Makoke escuchando las palabras de su novio. (Foto: ‘Fiesta’)
Terelu Campos le ha preguntado por cómo se sentía después de haber sido señalado públicamente. Le ha recordado que es una persona anónima y que no tiene experiencia en los medios, por eso quería saber cómo se sentía después de convertirse en noticia por un asunto tan delicado. «Yo aprendo de la mejor, que es Makoke, así que: a palabras necias, oídos sordos», ha respondido el entrevistado.
Gonzalo ha dejado claro que el cambio en su hoja de ruta no es más que una piedra en el camino y sabe que dentro de un tiempo podrá continuar con sus planes. «Lo primero es la salud y las personas queridas, pero lo importante es que esto va a pasar y este bache lo miraremos con fuerza. Lo que puedo asegurar es que Makoke y yo estamos más felices que nunca».
Makoke: «Quiero que pase esta pesadilla»
Makoke ha zanjado todos los rumores y ha recalcado que sus planes de pasar por el altar siguen en mente, simplemente ha movido la fecha porque no ha tenido más remedio. «Ahora mismo, lo único que quiero es que pase esta pesadilla y el año que viene, si todo va bien, podremos celebrar esta boda tan deseada», ha comentado.
Makoke durante su entrevista con Terelu Campos. (Foto: ‘Fiesta’)
Terelu Campos, al escuchar estas palabras, ha querido saber por qué va a retrasar todo hasta 2025 y Makoke no se ha quedado callada: «Será dentro de un año porque será en Ibiza y pasado septiembre hace frío». Más adelante ha insistido en que quiere «celebrar la vida», pues se ha dado cuenta de que lo verdaderamente importante no es el qué dirán, sino la realidad, lo que ella vive con su pareja.
«Me consta que hay gente que se ha alegrado de esta noticia y me da pena porque si tú te alegas del mal de otro, todo vuelve. Yo siento mucho lo que está pasando mi pareja y los daños colaterales, pero esto no nos ha separado. Estamos más unidos que nunca y le tengo que dar las gracias por todo. Estoy muy orgullosa de él y tengo ganas de casarme con él», ha comentado la ex de Kiko Matamoros.
Un momento muy delicado
Makoke durante su entrevista. (Foto: ‘Fiesta’)
Makoke no quería dar una entrevista hablando de esto. Lo ha hecho, según cuenta, porque se sentía en la obligación y porque no tiene nada que ocultar: «Yo sé dónde trabajo, pero estoy muy tranquila».
Lo único que le ha dolido a la colaboradora es que pongan en duda a su novio, pues sabe que es una persona íntegra. «A mí me hacen daño los míos, pero me ha dolido que se pueda pensar que Gonzalo es una persona que no es. Me siento un poquito culpable», empieza diciendo. Y para terminar ha comentado: «Estamos súper felices, me da exactamente igual todo. Sé con quien me caso y vamos a luchar. El año que viene vamos a hacer una boda… y será mucho más bonita y más emotiva».