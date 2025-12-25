El 25 de diciembre vuelve a ser, un año más, la fecha más señalada del calendario navideño para la familia real británica. Como manda la tradición, el rey Carlos III ha reunido a gran parte de los Windsor en su finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, donde pasan juntos el día de Navidad siguiendo un ritual que se mantiene prácticamente intacto desde hace décadas. Allí, lejos de Londres y del bullicio institucional, la familia comienza la jornada con un abundante desayuno, disfruta de un almuerzo navideño en común y se reúne para ver el tradicional mensaje del soberano, que se emite a mediodía en la televisión británica y constituye uno de los momentos más esperados por los ciudadanos.

Antes de regresar a Sandringham House para continuar con las celebraciones privadas, los miembros de la familia real cumplen con uno de los actos más simbólicos de la jornada: el paseo a pie hasta la iglesia de Santa María Magdalena para asistir al servicio religioso de Navidad. Este recorrido, conocido popularmente como el walkabout navideño, se ha convertido en una de las pocas ocasiones del año en las que los Windsor interactúan de forma cercana con el público. Desde primeras horas de la mañana, numerosos curiosos se congregan a las puertas de la finca para ver de cerca a los miembros de la realeza, recibir saludos, intercambiar breves palabras y desearles felices fiestas.

El rey Carlos III y la reina Camilla. (Foto: Gtres)

En esta cita tan especial, Kate Middleton vuelve a situarse como una de las grandes protagonistas. La princesa de Gales, de 43 años, ha acudido al servicio religioso acompañada por su marido, el príncipe Guillermo, y por sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Juntos han recorrido el camino hasta la iglesia, saludando con sonrisas y gestos cercanos a las personas que se habían acercado hasta Sandringham. Kate, como es habitual, ha sido una de las figuras más aclamadas, respondiendo al cariño del público con naturalidad y cercanía.

Su presencia este año ha tenido un significado especial, ya que se trata de la primera Navidad en la que la princesa de Gales se muestra totalmente recuperada tras la enfermedad que la mantuvo alejada de la vida pública durante buena parte de 2024. Radiante y serena, ha vuelto a demostrar su capacidad para conjugar el papel institucional que le corresponde con su faceta más familiar, manteniéndose muy pendiente de sus hijos durante todo el recorrido y dedicándoles palabras y gestos de complicidad.

Kate Middleton y la princesa Charlotte. (Foto: Gtres)

En cuanto a su estilismo, Kate Middleton no ha defraudado. Para la misa de Navidad ha rescatado uno de sus abrigos más celebrados: una elegante prenda de tartán en tonos marrones, firmada por la casa italiana Blazé Milano. Se trata de un abrigo de silueta estructurada, con doble botonadura y cintura entallada, que estiliza su figura y encaja a la perfección con el carácter sobrio y solemne de la cita. El marrón ha sido el color protagonista de todo su look, reforzado por un tocado a juego, unas botas altas de tacón ancho y un pañuelo estampado en tonalidades similares, elegido tanto por elegancia como para protegerse del frío propio de estas fechas en Norfolk.

Junto a ella, la princesa Charlotte volvió a demostrar que su madre es su principal fuente de inspiración. La pequeña lució un abrigo en tonos camel con detalles en marrón chocolate, además del característico lazo en el cabello que suele acompañar sus apariciones públicas. Guillermo, George y Louis, por su parte, apostaron por atuendos coordinados en tonos oscuros, ofreciendo una imagen de unidad familiar muy comentada.

El rey Carlos III. (Foto: Gtres)

La comitiva real estuvo encabezada por el rey Carlos III y la reina Camilla. El monarca, visiblemente recuperado y sonriente, caminó con paso firme junto a su esposa, que optó por un llamativo abrigo rojo con tocado a juego, uno de los colores más asociados a la Navidad. Tras ellos desfilaron otros miembros destacados de la familia, como la princesa Ana, los duques de Edimburgo con sus hijos, y las princesas Beatriz y Eugenia de York, cuya presencia volvió a acaparar miradas tras la exclusión de su padre, el príncipe Andrés, de la vida institucional.

Precisamente, las ausencias volvieron a ser tan comentadas como las presencias. Ni el príncipe Harry ni Meghan Markle asistieron a la cita, manteniendo la distancia con los Windsor y celebrando la Navidad en Estados Unidos junto a sus hijos. Tampoco estuvo presente Andrés de York, apartado definitivamente de los actos públicos, una ausencia que ya se ha normalizado dentro de la familia. Tras el oficio religioso, los Windsor regresaron a Sandringham House para continuar con el almuerzo navideño y escuchar el mensaje del rey.