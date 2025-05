El motivo por el que James de Wessex es conde y no podrá ser nunca duque de Edimburgo

La familia real británica se reunió hace apenas unas semanas para celebrar la Pascua. El rey Carlos III, acompañado de su esposa Camila y de otros miembros de su familia, presidió el servicio religioso en la Capilla de San Jorge. Una cita ineludible para los Windsor cada año, a la que faltaron los príncipes de gales y sus hijos, que este año optaron por un plan diferente con la familia de Kate Middleton.

A pesar de la ausencia de los príncipes, la jornada tuvo otro gran protagonista. Se trata de uno de los sobrinos del rey Carlos III, James, hijo de los duques de Edimburgo. El joven de 17 años acaparó todas las miradas por su impresionante cambio físico, ya más alto incluso que su padre.

James de Wessex con su padre. (Foto: Gtres)

El nieto de la Reina Isabel II es, junto a su hermana Lady Louise, uno de los miembros más discretos de la familia real. Los dos hijos de los duques de Edimburgo -antes condes de Wessex-, mantienen un perfil discreto y solamente participan en actos oficiales de manera puntual, cuando tienen una relevancia familiar importante.

Sus padres nunca quisieron que llevaran títulos, ni tampoco tratamiento de alteza real, pese a que por ser nietos de monarca les corresponde -como ahora a los hijos de los duques de Sussex-. Esta decisión estuvo motivada porque la pareja quería que su descendencia pudiera disfrutar de una vida lo más normal posible. También la princesa Ana siguió esta estrategia con sus hijos -mayores que James y Louise-, mientras que el príncipe Andrés sí que quiso que sus hijas llevaran título de princesa.

El conde de Wessex con su familia. (Foto: Gtres)

Un perfil discreto

James es de los nietos de la Reina Isabel II el más joven y probablemente el más desconocido. Por eso cuando acompañó a sus padres a la Pascua en Windsor todos los focos se pusieron en él. No es habitual que James participe en actos oficiales por lo que cada vez que se deja ver los cambios en su figura son notables.

Aunque no se sabe mucho de él, sí que ha trascendido que es un apasionado de Escocia y que le encanta pasar tiempo en el Castillo de Balmoral, algo que compartía con su abuela. Allí practica algunas actividades, entre ellas, la pesca con mosca. Una actividad que, por cierto, divertía mucho a la reina madre, Isabel Bowes-Lyon.

Cuando nació, James ocupaba el octavo puesto en la línea de sucesión, pero ha ido bajando aún más con la llegada de los hijos de los príncipes de Gales, de los duques de Sussex o de las princesas Beatriz y Eugenia de York. Pasó gran parte de su infancia en la casa de los duques de Edimburgo, Bagshot Park y aunque no tiene un papel oficial -ni se espera que lo tenga-, en 2015 participó en un acto en el extranjero con sus padres, en una visita a Sudáfrica.

El conde de Wessex con su familia. (Foto: Gtres)

El título de James

Tanto su madre como su padre han comentado en más de una ocasión que no querían que sus hijos sintieran la presión de ser miembros de la familia real y que fueran conscientes de que, en el futuro, tendrían que ganarse la vida por sus propios medios. «Intentamos educarlos sabiendo que lo más probable es que tengan que trabajar para ganarse la vida», dijo la duquesa en unas declaraciones a The Sunday Times en 2020. La cuñada de Carlos III explicó que por eso prefirieron que no tuvieran tratamiento de alteza real, aunque sí que les corresponde y pueden decidir utilizarlos a partir de su mayoría de edad. De momento, Lady Louise ha preferido no llevarlo y todo apunta a que su hermano va a seguir el mismo camino.

No obstante, el título que sí ha heredado James es el de conde de Wessex. Este título fue concedido al príncipe Eduardo por la Reina Isabel II con motivo de su enlace. Él mismo pidió este título -de menor rango- porque le gustaba el personaje que lo llevaba en la película Shakespeare in Love. No obstante, llegó al acuerdo con sus padres de que sería el próximo duque de Edimburgo, tras la muerte de su padre. Carlos III cumplió con este acuerdo, pero con algunas matizaciones.

El conde de Wessex con su familia. (Foto: Gtres)

El monarca dejó claro que este título no puede traspasar a la siguiente generación, de manera que cuando Eduardo fallezca volverá a la Corona. Algunas fuentes aseguran que esto responde al deseo del jefe del Estado de que su nieta Carlota sea algún día duquesa de Edimburgo. De momento, no hay información oficial al respecto.

Sin embargo, James sí que ha heredado el título de conde de Wessex, por delante incluso de su hermana Lady Louise a pesar de que es mayor que él. Esto se debe a las normas que regían el traspaso de títulos en el momento de su nacimiento: la primogenitura de preferencia masculina. Esta norma cambió con la Ley de Sucesión de la Corona de 2013 (que se introdujo justo antes del nacimiento del príncipe George), pero solamente se aplica a los nacidos después del 28 de octubre de 2011.