Lady Louise, dispuesta a seguir los pasos de la Reina Isabel en el ejército

Es una de las royals más discretas de su generación y una de las nietas preferidas del príncipe Felipe de Edimburgo. Lady Louise Windsor, hija mayor de los duques de Edimburgo, siempre ha destacado por su carácter reservado y por no llamar la atención. La sobrina del rey Carlos III rara vez acapara titulares y tampoco destaca por ser una de las royals más elegantes o mejor vestidas. Sin embargo, Lady Louise podría dar un importante paso en su formación, que recuerda directamente a la Reina Isabel II.

En estos momentos, la joven estudia en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, la misma en la que se conocieron los príncipes de Gales y que fue el escenario de su historia de amor los primeros años. Ella también tiene un amigo especial, Felix da Silva-Clamp, con el que la hemos visto compartiendo planes, incluso, junto a los duques de Edimburgo. Sin embargo, por el momento, la casa real o el entorno directo de Lady Louise no se ha pronunciado sobre el tema, ni ha confirmado si entre ellos hay algo más que una amistad.

Lady Louise, en un acto en Windsor. (Foto: Gtres)

Al margen de su vida sentimental, la joven acaba de acaparar la atención por los rumores sobre su posible incorporación al ejército, algo que, hasta ahora, nadie se esperaba. Según han publicado medios británicos, que han tenido acceso a fuentes cercanas a la hija mayor de los duques de Edimburgo, Lady Louise ha expresado abiertamente su deseo de hacer carrera militar y de poder servir al rey y a la patria.

Aunque nadie de su entorno se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la joven curse carrera militar, Lady Louise está ahora centrada en sus estudios universitarios. No obstante, en su perfil de LinkedIn, la sobrina del rey ha expresado su deseo de seguir una carrera militar, jurídica o diplomática, lo que deja abiertas varias posibilidades.

La Reina Isabel, en su servicio militar. (Foto: Gtres)

Si finalmente se decantara por la carrera militar, Lady Louise sería la primera royal desde la Reina Isabel en hacer el servicio militar, que sí que han hecho los miembros masculinos de la Familia Real. La Reina Isabel se incorporó al Servicio Territorial Auxiliar (ATS), durante la Segunda Guerra Mundial, y se estuvo formando ecomo mecánica. De hecho, incluso realizó un curso especial de conducción y mantenimiento de vehículos en Aldershot. Sin embargo, a diferencia de sus compañeras, Isabel II dormía en el Castillo de Windsor cada noche.

Lady Louise, al igual que los hijos de la princesa Ana, no lleva ningún título, ni tampoco tratamiento de Alteza Real, por expreso deseo de sus padres, para que pudiera disfrutar de una vida más normal. No obstante, muchos ven en ella un perfecto relevo de su madre, la duquesa de Edimburgo, que es una de las royals más activas de su generación. Además, la joven mantiene una relación muy especial con el rey Carlos III, aunque, de momento, no hay planes de que pueda asumir un rol más oficial. Eso sí, podrá servir al monarca desde otra esfera.