La Reina Letizia, Leonor y Sofía: complicidad, moda y cine en su debut veraniego en Mallorca

Aunque se esperaba que la Familia Real al completo hiciera una de sus apariciones habituales en Mallorca, finalmente solo la Reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han dejado ver por las calles de la isla. Una escapada discreta, pero significativa, en la que han vuelto a demostrar su cercanía y naturalidad en sus vacaciones estivales. Como en años anteriores, el Palacio de Marivent se ha convertido en su residencia durante el verano. Este año tiene un matiz especial: la infanta Sofía se prepara para comenzar su etapa universitaria, mientras que Leonor continúa inmersa en su formación militar. Por su parte, Sus Majestades aprovechan para saborear algunos días de descanso, aunque aún tienen compromisos institucionales por delante.

Hasta ahora, el único miembro de la Familia Real que se había dejado ver en Mallorca este verano era el Rey Felipe, quien hizo acto de presencia en el puerto con motivo de su participación en las regatas. Tal y como adelantó LOOK, el monarca acudió al Aifos acompañado de su equipo, mostrándose cercano y relajado en todo momento. Se le vio saludando a sus amigos, conversando con los compañeros de tripulación y atendiendo con amabilidad a las personas que se acercaban a verle.

Debido a la información proporcionada por el vuelo que realizó la Reina Letizia a Tenerife, sabemos que lleva en Mallorca desde el fin de semana pasado. Lo mismo ocurre con sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía viajaron hasta Basilea (Suiza) para apoyar a España en un torneo deportivo y cogieron el avión desde la isla balear. No obstante, han optado por no aparecer públicamente hasta ahora. El plan elegido de madre e hijas ha sido una tarde de cine en familia en los Cines Rivoli, donde han asistido a la proyección del documental En un lugar de la mente, un documental protagonizado por José Corbacho y Cati Solivellas.

Para la ocasión, doña Letizia ha lucido un vestido de lunares blanco y negro, que combinó con sandalias planas y un bolso grande. Por su parte, la princesa Leonor ha apostado por un conjunto veraniego y relajado, compuesto por un top de crochet de corte recto, con diseño floral, cuello redondo y sin mangas. La prenda, de Mango, está disponible en la web por 29,99 euros. Lo ha combinado con unos pantalones palazzo en color verde de la firma Rivera, modelo Baradili, que destacan por su tejido fluido, cintura elástica, cordón ajustable y bolsillos laterales. Una elección ideal para una noche de verano en Mallorca.

Finalmente, la infanta Sofía ha elegido un elegante vestido negro de corte recto, con cuello redondo cerrado, bajo midi y un delicado troquelado que le aporta frescura y ligereza. Una opción muy acertada para las altas temperaturas, que ha combinado con sandalias planas negras, cómodas y sencillas, con un diseño similar al de su madre y su hermana, destacando por la tira que cruza el dedo pulgar. Ha completado el look con su melena suelta y natural, y un maquillaje suave y armonioso.

La Reina Sofía, la gran ausente de la jornada

En años anteriores, la Reina Sofía ha sido una figura habitual en los planes veraniegos de la Familia Real en Mallorca, especialmente en aquellas salidas más distendidas junto a la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Su presencia, cercana y natural, solía enviar un mensaje claro: el de una familia unida también en lo cotidiano. Sin embargo, en esta primera aparición pública del verano, su ausencia ha sido tan notable como significativa. Aunque el Rey Felipe tampoco ha participado en la velada, algo habitual en estos encuentros más informales, el hecho de que doña Sofía no se haya dejado ver junto a su nuera y sus nietas ha levantado cierta preocupación.

Todo apunta a que su decisión de no trasladarse este año al Palacio de Marivent está estrechamente vinculada al delicado estado de salud de su hermana, Irene de Grecia, con quien mantiene un vínculo profundo y constante. Lejos de ser un simple gesto, su no presencia en Mallorca rompe con una de sus tradiciones más queridas del verano, lo que refuerza la idea de que la reina emérita ha preferido permanecer al lado de su hermana en un momento especialmente sensible. Una ausencia que, inevitablemente, deja un matiz agridulce en el inicio de las vacaciones reales.