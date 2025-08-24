Quién es Morten Borg, el padre de Marius Borg y la decisión que ha tomado justo ahora

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido acusado de 32 delitos, entre los que se encontrarían cuatro presuntas violaciones. Una situación que ha puesto en el punto de mira a la familia real de noruega, cuya reputación se ha visto bastante dañada en los últimos tiempos a raíz de diversas polémicas. La casa real ha preferido mantenerse al margen de la situación de Marius, aunque el príncipe Haakon ha hecho unas declaraciones en las que ha dejado clara su postura: la justicia es igual para todos y tanto él como su mujer respetan al máximo la actuación de las autoridades. Lo que no se sabe de manera oficial es la postura que ha tomado el padre biológico de Marius, Morten Borg. Una figura controvertida que en los últimos años ha reconducido su vida hasta encontrar la estabilidad tras una juventud salvaje.

Morten Borg, según explican los medios noruegos, fue uno de los primeros amores amor de la princesa Mette-Marit. Se conocieron a través de unos amigos en común, cuando ella salía con otro hombre. Su relación estuvo marcada por los altibajos y ni siquiera estaban juntos cuando nació su hijo. No obstante, Morten nunca se ha desentendido de la vida de Marius, desde una posición discreta.

La decisión de Morten Borg

El ex de la princesa no ha dado su opinión sobre la situación que está atravesando Marius Borg y esta determinación ha llegado hasta Francia, donde recuerdan que su pasado no está exento de problemas. En estos momentos, Morten es un hombre de negocios con una vida estable, pero no siempre fue así.

Marius Borg en Noruega. (Foto: Gtres)

La revista Point de Vue recuerda que el empresario tuvo mucho peso en Oslo durante la década de los 90. Era conocido por su presencia en fiestas y en ciertos eventos que generaron mucha controversia. Dentro de este contexto conoció a Mette-Marit. Era amigo de John Ognby, entonces novio de la princesa, por eso cuando empezaron a salir hubo muchos comentarios. Ahora, el medio citado anteriormente plantea: «¿Es el turbulento pasado del padre lo que ha influido en la personalidad y decisiones de Marius?».

Morten Borg tuvo problemas con la justicia, de hecho fue detenido en dos ocasiones, de ahí que algunos crean que no es una buena influencia para su hijo. Sin embargo, su paso por prisión hizo que recondujera su vida.

A pesar de todo, el empresario tuvo un gesto importante con Mette-Marit: dejarle el camino libre. Cuando la futura reina consorte de Noruega conoció a Haakon, Morten dio un paso atrás y no se convirtió en ningún problema.

Una separación silenciosa

La princesa Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Marius Borg nació en 1997, cuando sus padres ya estaban separados y, al poco tiempo, Mette-Marit conoció al príncipe de Noruega y en 2001 pasaron por el altar para formalizar su historia de amor. No lo tuvieron fácil, porque hubo mucha oposición a su relación.

Durante todo este tiempo, Morten se ha mantenido al margen y no ha sido un obstáculo en la carrera de la princesa, de hecho, él también rehízo su vida en 2003, cuando se casó con la empresaria Celine Maktabi y tuvo un hijo con ella llamado Lucas.

La revista Bunte confirma que, a pesar del silencio púbico de Morten Borg, la relación entre el empresario y su primogénito es muy buena. Es más, no descartan que le esté aconsejando durante esta etapa tan controvertida, sobre todo porque él también ha tenido problemas con la justicia.