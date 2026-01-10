Can Yaman, detenido durante una redada antidrogas en una discoteca de Estambul

Can Yaman ha sido detenido en Estambul después de una investigación antidrogas dirigida pro al Oficina de Investigación de Contrabando, Narcóticos y Delitos Económicos de la Fiscalía General. El actor internacional tenía previsto viajar a España para sentarse en el plató de El Hormiguero, pero evidentemente ahora tendrá que modificar su hoja de ruta. Fuentes oficiales al caso aseguran que La Fiscalía General de Estambul realizó registros simultáneos en nueve discotecas frecuentadas por rostros conocidos y en este contexto decidieron detener al intérprete.

*Noticia en elaboración