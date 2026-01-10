Can Yaman se sincera sobre las series que ha protagonizado: «Estoy cansado de interpretar a…»
El galán turco se ha confesado, como nunca antes
Las producciones turcas se han convertido en uno de los mayores descubrimientos audiovisuales de los últimos años, eso no es ningún secreto. Y es que, este tipo de ficciones presentan una esencia tan única que no se ha podido descubrir en ninguna otra serie. Además, si hay algo que ha quedado claro, es que el arte interpretativo de Turquía es arrollador. Una situación que nos ha permitido conocer a estrellas de la industria como Can Yaman. El galán turco se encuentra imparable a nivel profesional. De hecho, está trabajando arduamente para embarcarse en su primer proyecto en España. Pero, después de tanto éxito y papeles de personajes entrañables, el actor tiene claro que quiere nuevos retos.
A sus 36 años, el artista hace frente a un 2026 repleto de trabajo. Y es que, ha vuelto a Italia para ponerse bajo la piel del pirata Sandokan. El galán turco enfrenta este proyecto con muchas ganas y emoción, pero también con mucho esfuerzo. Según se ha podido saber, ha tenido que perder hasta 10 kilos y hacer un intenso entrenamiento físico para poder alcanzar el estado deseado para el papel. Y es que, Can Yaman es un hombre muy serio y comprometido con su trabajo. Una serie de aspectos de los que ha hablado, recientemente, en una entrevista.
Can Yaman confiesa que está cansado de ser el «tipo guapo»
«Trabajo 16 horas al día», contó a Corriere, un popular medio de comunicación italiano. En este encuentro, el artista ha hablado de lo mucho que se prepara para sus papeles en ficciones. Y es que, contrata hasta profesores de idiomas con el objetivo de aprender y hablar la lengua que va a trabajar a la perfección. Una dedicación que, según él, es debida a sus orígenes. «Mi mentalidad turca», indicó con humor.
Desde el 2021, el artista lleva forjando su vida en Italia. Pues, le han surgido muchos proyectos por el país. Pero, gracias a que estudió en el liceo italiano de Turquía, su adaptación ha sido muy favorable. Sin embargo, y aunque los papeles que ha tenido hasta ahora le han ido muy bien, tiene claro que quiere nuevos retos en su vida. Y es que, quiere ir dejando su etiqueta de «tipo guapo».
Como actor, el turco ha explicado que quiere cambiar de registros. Pues, no quiere estar toda su vida encarnando a hombres guapos, buenos y que conquistan a la mujer más guapa de la historia. «Estoy cansado de interpretar al chico genial que les gusta a las mujeres», confesó al medio de comunicación. Su papel de Sandokan le ayudará a ir saliendo, un poco, de esta rutina. Pues, el proyecto es una mezcla de acción y drama.
Como comentábamos en líneas anteriores, este año ha llegado con mucho trabajo para Can Yaman. Próximamente, los fans del artista tendrán la oportunidad de verle en su primera ficción en español. Un gran reto para él, pero que afronta con emoción. Y es que, parece ser que será un thriller romántico producido por Secuoya Studios. Una apuesta muy interesante con la que promete no decepcionar a nadie y para la que está aprendiendo español.