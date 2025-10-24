Can Yaman descoloca a David Broncano en ‘La Revuelta’: «Me hice una cuenta falsa para seguirte»

El pasado jueves 23 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta. De esta manera tan concreta, tras la visita de Fito Cabrales, los seguidores de este programa fueron testigos de una de las visitas más sorprendentes y espectaculares en lo que va de temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Can Yaman. El actor turco, que se dio a conocer en nuestro país por la serie Erkenci Kus: Pájaro soñador, se pasó por el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar sus nuevos proyectos profesionales. De hecho, está preparando una ficción en España. Así pues, en su visita a Madrid, aprovechó para hacer una visita a David Broncano, a quien ha querido sorprender con su dominio de nuestro idioma. Tanto es así que el invitado pidió al presentador de La Revuelta hacer la entrevista en español, a pesar de que era un gran reto para él.

«Hola, español, por favor. Nada de inglés», comenzó diciendo Can Yaman nada más ver al jienense. «Es un desafío para mí, llevo un año estudiando español», explicó. Como era de esperar, David Broncano se quedó sin palabras por el acento y la soltura que tenía su invitado a la hora de hablar nuestro idioma: «¿Has empezado de cero? ¿En un año hablas así?», preguntó. El actor turco no solamente respondió de forma afirmativa, sino que quiso ir mucho más allá a la hora de desvelar el curioso motivo por el que empezó a aprender español: viendo La Revuelta. Todo comenzó cuando Can Yaman entregó al presentador un par de libros de apuntes de sus clases, en los que tenía apuntadas diversas expresiones, así como palabrotas. Fue entonces cuando el actor se sinceró con el jienense respecto a los métodos utilizados para aprender nuestro idioma.

«Me hice una cuenta falsa para seguirte y ponía subtítulos para entenderte», reconoció. Algo que descolocó por completo a David Broncano, puesto que no se lo esperaba: «¿Sí? ¿Aprendiste con el programa?». El invitado de La Revuelta respondió con total sinceridad: «Me venía abajo porque no te entendía. Le preguntaba a mi profesor: ‘¿qué dice ese tío?’».

Como no podía ser de otra manera, la confesión del actor desató las risas en el Teatro Príncipe Gran Vía. Todo fue mucho más allá cuando Can Yaman aprovechó la ocasión para hacer saber a David Broncano que era su ídolo. Como era de esperar, el jienense no tardó en reaccionar: «Tú también eres mi ídolo». Acto seguido, se fundieron en un fuerte abrazo.

Can Yaman responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

En un momento dado de la entrevista, David Broncano se animó a hacerle las preguntas clásicas del programa. En cuanto a la del dinero, el actor turco reconoció que todo lo gestiona su madre: «El otro día quería efectivo y mi madre no me dio, porque me decía que no tenía, que solo tengo casas», comentó.

Además, reconoció que su madre es quien se encarga de controlar sus gastos: «Cuando los supero, empieza a quejarse». En cuanto a las relaciones sexuales en los últimos 30 días, el invitado respondió: «Dentro de una semana empieza el rodaje y estaré a dos velas». Y añadió: «Más de 15». Fue entonces cuando Broncano pidió desglosar la puntuación, a lo que Can Yaman explicó que era “solo sexo”. “Sin nada más, eso también es récord”, comentó el jienenese.