Fito Cabrales se sincera sobre su pasado con las drogas y el alcohol: «No lo hago desde hace tiempo»

El pasado miércoles 22 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta. Tras la visita de Michelle Jenner, el equipo de David Broncano recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Fito Cabrales, vocalista de Fito y Fitipaldis. El cantautor llegó al programa para presentar El monte de los aullidos, su nuevo disco, pero también para cantar en directo una de las canciones incluidas en este álbum, como es Los cuervos se lo pasan bien. Más allá de dar detalles sobre este nuevo y sorprendente proyecto, Fito Cabrales quiso sorprender a David Broncano con un sorprendente y espectacular regalo. ¿En qué consistió? En una guitarra firmada por todo su equipo, como la que a él le regalaron en una gira hace muchísimos años: «La otra vez te traje un libro y, esta vez, te he traído una como la que tengo yo», aseguró el invitado de La Revuelta.

Como era de esperar, el jienense se quedó profundamente descolocado con el detalle que había tenido Fito Cabrales con él. ¡Desde luego que no se lo esperaba! «Muchas gracias, tremendo regalo», alcanzó a decir. Poco después, fue mucho más allá: «Muy bonita la dedicatoria, pone: ‘De todo corazón para La Resistencia’, lo tacha y escribe La Revuelta», comentó, entre risas. Durante la entrevista, como era de esperar, se trató el asunto del alcohol y las drogas. Algo contra lo que Fito Cabrales ha luchado durante muchos años. Es por eso que el vocalista de Fito y Fitipaldis quiso aprovechar su paso por La Revuelta para sincerarse como nunca al respecto: «Yo ya no me drogo, ni bebo, ni fumo desde hace tiempo», explicó. «¿Cuánto?», preguntó David Broncano, tirando de curiosidad. «Drogarme mucho tiempo. Fumar… lo llevo bien, porque no me acuerdo», respondió el cantautor. «Y beber, una vez que acabé con las drogas, no me interesó más», aclaró.

Unas palabras que alegraron profundamente al presentador de La Revuelta, y así se lo hizo saber a su invitado: «Eso es buena señal». El vocalista de Fito y Fitipaldis no dudó en aprovechar su paso por el programa para ir mucho más allá: «Lo digo en serio. Fue fácil porque me dijeron: ‘Estás un poco tocadito. Si paras, no vas a tener problemas’», recordó.

«Está relacionado muchas veces», explicó el jienense, y añadió: «Te felicito y me alegro por ti», felicitó, mientras tendía su mano para dar la enhorabuena a Fito Cabrales por esta nueva etapa en su vida. Como era de esperar, el cantautor quiso aprovechar su visita a La Revuelta para compartir con los espectadores una reflexión muy importante.

«Si a ti no te da problema la droga, pues no la dejes. Pero es que te van a dar problemas, así que…», expresó. Algo en lo que el presentador de La Revuelta quiso añadir lo siguiente: «Tienes toda la razón». Sin duda, esta visita de Fito Cabrales ha sido una de las más sorprendentes y espectaculares de lo que va de temporada.