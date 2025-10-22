Michelle Jenner para los pies a David Broncano ante las preguntas clásicas: «Nunca las he contestado»

El pasado martes 21 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de la visita de Michelle Jenner a David Broncano para presentar Dime tu nombre, su nueva serie de terror. Debemos tener en cuenta que la actriz es una de las personas que más veces ha visitado este espacio, tanto en La 1 de Televisión Española como en su etapa en Movistar Plus+, en La Resistencia. Si hay algo en común en todas y cada una de esas visitas es que Jenner se ha negado en rotundo a contestar a las dos preguntas clásicas. «Nunca las he contestado», aseguró. Es más, no quiso dar ni una sola pista al respecto. Para tratar de acercarse a su invitada, David Broncano hizo el siguiente comentario: «Intuyo que no se va hoy a actualizar la información».

Ella, sin dejar de sonreír, respondió al presentador de La Revuelta: «No, todo bien». David Broncano continuó tratando de conseguir su objetivo, que era que por primera vez respondiese a las preguntas clásicas: «Ni lo de dinero en el banco ni lo otro, ¿no? Es: follar un punto, petting 0,6 y masturbación 0,5», expresó. La invitada del programa de La 1 de Televisión Española se negó en rotundo a ceder: «Todo bien». Debemos tener en cuenta que, a pesar de ser una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país, Michelle Jenner siempre se ha mostrado celosa a la hora de hablar de su vida privada. Algo que quiso recordar durante su paso por La Revuelta: «Una cosa es el trabajo y otra la vida, que no tiene por qué ser pública. Me gusta conservar un poco el misterio». David Broncano quiso saber más detalles sobre su intento de mantener su vida privada lo más alejada posible.

«Bueno, siempre lo he intentado. A veces no depende solo de uno mismo», aseguró Michelle Jenner. El presentador del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española fue más allá: «¿Cuál fue la última época que te dieron mucha chapa?». La actriz tiró de sinceridad: «Hace ya varios años, cuando Los hombres de Paco y toda esa etapa que fue el boom de la serie».

Mari de Chambao visita ‘La Revuelta’ y confirma su segundo cáncer de mama

Tras la visita de Jenner, David Broncano recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a la reconocida artista. «Tenía muchas ganas de venir», explicó. Fue entonces cuando la cantante dio a conocer que aún estaba convaleciente después de haberse operado «hace menos de un mes de un segundo cáncer de mama». Y añadió: «Tengo la espalda cosida».

Acto seguido, la Mari de Chambao quiso entregar un regalo muy especial al presentador de La Revuelta: una prótesis mamaria con un «25 Chambao». Además, firmaron una visita para marzo de 2026 en la que celebrarían los 25 años del grupo, con un proyecto en el que habrá «25 temas y 25 artistas con los que vas a flipar».

El presentador de La Revuelta quiso dar sus mejores deseos a la Mari de Chambao: «Que vaya bien el tratamiento». Ella se sinceró sobre esta etapa: «Estoy en rehabilitación. (…) Es un poco putad* tener cáncer otra vez, 20 años después del primero». Todo ello mientras recordaron que, a más tardar, se volverían a ver las caras en el programa en marzo de 2026.