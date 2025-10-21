Javián se sincera en ‘La Revuelta’ sobre su paso por ‘Operación Triunfo’: «Fue muy duro»

El pasado lunes 20 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de la semana. Entre otras tantas cuestiones, pudieron ver cómo Javián, participante de la primera edición de Operación Triunfo, sorprendió a todos al pasarse por el Teatro Príncipe Gran Vía. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el propio David Broncano reconoció que su objetivo era cumplir la promesa que hizo durante la sección de Valeria Ros hace tan solo una semana. Por aquel entonces, analizaron que los invitados más buscados por La Revuelta eran Gabriel Rufián, Rosalía y los concursantes de Operación Triunfo. Así pues, el presentador del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española se ha puesto las pilas para tratar de conseguir ese cometido, en este caso con el ex participante de la primera y exitosa edición del talent show musical.

Como era de esperar, el andaluz no dudó en entrar en el Teatro Príncipe Gran Vía tirándose por el tobogán del programa. Tirando de ese buen rollo que tantísimo le caracteriza, el artista no dudó en sincerarse como nunca con David Broncano sobre lo que supuso para él formar parte de la primera edición de Operación Triunfo, en la que coincidió con David Bisbal, David Bustamante y Chenoa, entre otros. Recordemos que fue un fenómeno sin precedentes, en muchos aspectos. «Fue muy duro, aunque también una experiencia maravillosa», explicó el invitado de La Revuelta. A pesar de que fue un trampolín perfecto para darse a conocer en la industria musical, como suele ser habitual en estos casos, la fama que adquirió tuvo su parte negativa: «Es el filo de una navaja. Si te caes, puede ser peligroso», reconoció Javián. Acto seguido, fue mucho más allá: «La fama no es solo lo que se ve y puede afectar», comentó.

David Broncano no tardó en comentar las declaraciones de su invitado: «En mi caso, la fama ha llegado poco a poco, pero la vuestra fue un tsunami». Javián asintió y dio a conocer qué era aquello que se cuestionaba día a día: «Me preguntaba por qué ahora soy mejor que antes, si sigo siendo el mismo».

No solamente le costó asimilar esta nueva realidad, sino que, en un momento dado, cuando dejaron de acordarse de él, se vio aún más afectado por la situación: «He sido ingeniero industrial electrónico, pero nunca he hecho nada de eso», comenzó explicando, y añadió: «En 2008, cuando he caído en el pozo, he tenido que salir y replantearme todo. Porque claro, tú no tienes trabajo, pero sigues siendo conocido».

Así pues, el invitado de La Revuelta desveló más detalles sobre su etapa más complicada y cómo le ha servido para valorar muchas cuestiones: «Se habla de riqueza, pero eso no es solo el dinero. También es la mujer que tengo, los amigos, la familia… Y yo ahí soy rico. En el dinero no me falta de nada, pero la verdadera riqueza es otra».

Por si fuera poco, Javián confesó que, a pesar del tiempo, todos sus compañeros de la primera edición de Operación Triunfo han podido dedicarse a la música, cada uno de una forma diferente: «Todos hemos trabajado en la música, en mayor o menor medida, pero seguimos con ella», aseguró, y añadió: «Hay gente que piensa que somos juguetes rotos, y para mí eso son personas que no tienen lo que quieren. Si a mí no me falta de nada, ¿cómo voy a ser yo eso?».