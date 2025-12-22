Cuatro niños y un adulto rescatados por los bomberos en la noria del Navipark de Móstoles
El servicio de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha rescatado la tarde de este lunes a cinco personas que habían quedado atrapadas en una cubeta de una noria infantil a una altura de cinco metros. Los hechos han ocurrido en la noria del Navipark, un parque de atracciones con temática navideña ubicado en la localidad de Móstoles. Los afectados son cuatro menores y un adulto que les acompañaba y ninguno ha resultado herido, según han informado fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid.
La atracción se ha detenido por causas que aún se desconocen con los cinco rescatados en ella, lo que ha obligado a los bomberos a proceder con el rescate de todos los ocupantes.
Los bomberos han anclado primero una escalera a la estructura de la propia atracción. Tras esto, los oficiales del cuerpo de bomberos, convenientemente asegurados por un arnés, han ido bajando uno a uno a las cinco personas, que también iban aseguradas a la estructura con un arnés. La atracción ha quedado cerrada a la espera de las conclusiones de la investigación.