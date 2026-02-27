Cae la banda de falsos revisores de la luz que robaba a ancianos en el norte de Madrid
Se disfrazaban de revisores y desvalijaban las casas mientras distraían a los ancianos
Hay cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, todos con antecedentes por hurto y robos
Una banda de falsos revisores de la luz se ha dedicado a cometer robos a ancianos en sus domicilios en las localidades del norte de la Comunidad de Madrid. Elegían siempre a los más mayores, se presentaban caracterizados como revisores de la luz y mientras dos de ellos distraían a las víctimas, otros dos robaban todo lo que encontraban en la casa de los ancianos.
Finalmente, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro integrantes de la banda, acusados de robos a ancianos, son dos hombres y dos mujeres de entre 33 y 41 años. Los arrestados son delincuentes españoles que ya cuentan con múltiples antecedentes por hurto y estafas.
Los miembros de la banda llamaban por teléfono a las víctimas y concertaban una cita haciéndose pasar por trabajadores de una conocida empresa de suministro de electricidad , indicando que tenían que realizar una revisión de los contadores en su vivienda.
Así eran los robos a los ancianos
El día concertado, los cuatro ladrones acudían a los domicilios de sus víctimas identificados con una tarjeta con el logotipo de la empresa y se ganaban la confianza de los ancianos para cometer los robos.
Una vez en el interior del domicilio de las víctimas, dos de los ladrones se dedicaban a distraer a los ancianos mientras las otras dos revisaban la vivienda para sustraer joyas, dinero, armas tarjetas bancarias y teléfonos móviles. Se justificaban simulando que estaban comprobando todos los enchufes del hogar.
Este engaño lo realizaron en cuatro viviendas situadas en Bustarviejo, Lozoyuela, El Molar y Villanueva de la Cañada, haciéndose con un botín de 20.000 euros. Primero robaron a los ancianos 1.000 euros en efectivo, joyas por un valor de 10.000 euros, y dos escopetas. Luego, con las tarjetas bancarias sustraídas consiguieron 6.500 euros en retiradas de efectivo en cajeros automáticos y 1.600 euros en compras de objetos de alta gama.
Los cuatro detenidos se enfrentan ahora a una imputación por los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.
Consejos de la Guardia Civil
- Las empresas de suministros (gas, luz, agua) notifican las revisiones con
antelación. Si recibe llamada telefónica, verifíquela llamando al número de
teléfono oficial de su compañía para comprobar si hay un técnico asignado a
su zona realizando revisiones.
- Identificación: pida el carné profesional. Utilice la mirilla o mantenga la
cadena de seguridad puesta.
- No llame a los números de teléfono que el propio técnico le facilite para
«confirmar» su identidad.
- Pago: Las empresas de suministros no cobran en efectivo en el domicilio.
Los importes de las revisiones oficiales se cargan directamente en la cuenta
bancaria donde tiene domiciliados los recibos.