Una banda de falsos revisores de la luz se ha dedicado a cometer robos a ancianos en sus domicilios en las localidades del norte de la Comunidad de Madrid. Elegían siempre a los más mayores, se presentaban caracterizados como revisores de la luz y mientras dos de ellos distraían a las víctimas, otros dos robaban todo lo que encontraban en la casa de los ancianos.

Finalmente, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro integrantes de la banda, acusados de robos a ancianos, son dos hombres y dos mujeres de entre 33 y 41 años. Los arrestados son delincuentes españoles que ya cuentan con múltiples antecedentes por hurto y estafas.

Los miembros de la banda llamaban por teléfono a las víctimas y concertaban una cita haciéndose pasar por trabajadores de una conocida empresa de suministro de electricidad , indicando que tenían que realizar una revisión de los contadores en su vivienda.

Así eran los robos a los ancianos

El día concertado, los cuatro ladrones acudían a los domicilios de sus víctimas identificados con una tarjeta con el logotipo de la empresa y se ganaban la confianza de los ancianos para cometer los robos.

Una vez en el interior del domicilio de las víctimas, dos de los ladrones se dedicaban a distraer a los ancianos mientras las otras dos revisaban la vivienda para sustraer joyas, dinero, armas tarjetas bancarias y teléfonos móviles. Se justificaban simulando que estaban comprobando todos los enchufes del hogar.

Este engaño lo realizaron en cuatro viviendas situadas en Bustarviejo, Lozoyuela, El Molar y Villanueva de la Cañada, haciéndose con un botín de 20.000 euros. Primero robaron a los ancianos 1.000 euros en efectivo, joyas por un valor de 10.000 euros, y dos escopetas. Luego, con las tarjetas bancarias sustraídas consiguieron 6.500 euros en retiradas de efectivo en cajeros automáticos y 1.600 euros en compras de objetos de alta gama.

Los cuatro detenidos se enfrentan ahora a una imputación por los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Consejos de la Guardia Civil