El sorteo de los octavos de final de la Champions League ha sido uno de los eventos del día en las redes sociales. Los usuarios no han tardado en comentar la actualidad de unos cruces que han vuelto a deparar un duelo entre Real Madrid y Manchester City, como principal partido de los octavos de la máxima competición continental. Entre los miles de comentarios ha habido el característico toque de humor que aportan los memes, compartidos principalmente en redes sociales.

El sorteo de los octavos de final de la Champions ha vuelto a deparar un duelo entre Manchester City y Real Madrid, que se verán las caras por quinta vez consecutiva en una eliminatoria de la máxima competición continental. También se midieron en la fase de liga de la presente edición, en un encuentro que acabó con triunfo a domicilio de los de Pep Guardiola (1-2) en el Santiago Bernabéu. Las redes sociales no han mostrado sorpresa por este emparejamiento, más bien hartazgo, y así lo han expresado con los memes sobre este repetidísimo duelo que ha deparado el sorteo de la Champions.

Algunos destacan la expresión «mierda, aquí vamos de nuevo», en referencia a la franquicia de videojuegos GTA. El usuario de ‘X’ @madrid_total2 ha empleado un vídeo de Mbappé durmiendo para representar lo que supone esta eliminatoria para muchos aficionados del Real Madrid y Manchester City, ambos descontentos por el resultado del sorteo de la Champions.

Real Madrid 🆚 Man City 🔄️ pic.twitter.com/MAmRRMkVcZ — OneFootball (@OneFootball) February 27, 2026

“Real Madrid vs Manchester City en la Champions League OTRA VEZ” Yo: pic.twitter.com/LNRnmnXFaS https://t.co/ujWl4Yz77C — MT2 (@madrid_total2) February 27, 2026

Otro de los duelos más destacados que ha dejado el sorteo de la Champions es la revancha de la final del Mundial de Clubes entre PSG y el Chelsea, que no ha escapado a los memes en redes sociales. El conjunto blue aplastó por 3-0 a los parisinos para conquistar la primera edición de este torneo. Los fans del Chelsea, en este caso ‘Chelsea Uruguay’ en la red social ‘X’, ha mostrado el miedo que tiene el PSG a volver a enfrentarse a su verdugo en Estados Unidos.

El PSG viendo que se enfrentará al Chelsea: pic.twitter.com/MRETVjg3WS — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) February 27, 2026

Por otra parte, los fans del FC Barcelona han mostrado su alegría por el resultado del sorteo. Los culés contaban con un 50% de opciones de medirse al PSG, una de sus ‘bestias negras’ recientes en Europa y vigente campeón de la Champions. Los aficionados del conjunto blaugrana han celebrado el emparejamiento con el Newcastle, al que derrotaron a domicilio en la fase de liga, y la mala suerte de su eterno rival, al que sus 50% de posibilidades de evitar al Manchester City no le jugaron a favor.