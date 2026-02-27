Endrick se cruza en el camino del Celta y el Betis con Rafa Benítez

Escasos minutos después del sorteo de los octavos de final de la Champions, llegó el turno de su ‘hermano mediano’, la Europa League. Los emparejamientos han deparado dos rivales conocidos para los equipos españoles vivos en la competición. El Celta se verá las caras con el Olympique de Lyon de Endrick, mientras que el Betis se medirá al Panathinaikos que dirige Rafa Benítez. Las eliminatorias se disputarán los días 12 y 19 de marzo.

La mayor fortuna ha caído del lado del conjunto hispalense, que ha logrado evitar al Nottingham Forest. Los de Manuel Pellegrini, en cambio, tendrán que visitar el infierno griego del Apostolos Nikolaidis en la ida. En la banqueta rival se sentará otro clásico de los banquillos españoles como Rafa Benítez, cuyo equipo superó en el playoff al Viktoria Plzen en la tanda de penaltis. Después de su decepcionante paso por el Celta, el técnico madrileño regresará a España el 19 de marzo.

El Celta, por su parte, enfrentaba el sorteo con el convencimiento de que iba a quedar emparejado con un duro rival. El equipo gallego se medirá finalmente al Olympique de Lyon, evitando al Aston Villa de Unai Emery. Los franceses quedaron líderes en la fase de liga, y ahora cuentan con el refuerzo de un Endrick que no pudo disputar las dos últimas jornadas de la fase de liga. El delantero cedido por el Real Madrid ya sabe lo que es marcar al Celta. El equipo de Giráldez contará con la desventaja de disputar la vuelta lejos de su estadio.

El sorteo del cuadro al completo de la Europa League ha situado a Celta y Betis en la parte alta de la llave, por lo que podrían cruzarse en semifinales. Los béticos se medirían en unos hipotéticos cuartos de final al ganador del Braga-Ferencváros, mientras que el equipo vigués se enfrentaría al vencedor del duelo entre Friburgo-Genk. La zona baja del cuadro ha agrupado a varios de los contendientes al título, como el Aston Villa, la Roma o el Oporto. También está en esta parte de la llave el Stuttgart del español Chema Andrés, que se medirá al Oporto.

Así queda el cuadro de la Europa League