Endrick se desata con el Olympique de Lyon: ¡hat-trick en su tercer partido en Francia!

Endrick sonríe en Lyon. No sólo sonríe, sino que disfruta y hace actuaciones espectaculares. El jugador del Real Madrid cedido en el Olympique ha hecho un hat-trick en el duelo de su equipo ante el Metz. Tres goles en un partido de liga que unido al tanto que ya hizo ante el Lille en Copa y la asistencia ante el Brest conforman un inicio de etapa en Lyon espectacular.

El efecto Endrick es un huracán en el club francés. El Olympique de Lyon ganó al Metz por 2-5 y tres de los goles fueron del jugador brasileño. Y marcó uno más, pero se lo anularon. Una actuación espectacular que le dejan ya como el futbolista del momento en Francia, una situación verdaderamente ilusionante para el Olympique de Lyon… y para el Real Madrid.

Endrick abrió el marcador en este duelo de la liga francesa con un remate al primer toque, picadita, aprovechando una gran asistencia de Tolisso. El segundo tanto llegó en el descuento de la primera parte, en un cara a cara en el que Endrick fue en carrera solo, entró en el área y supo definir de forma perfecta ante el portero del Metz. El brasileño completó su gran actuación en este encuentro de la Ligue 1 con un penalti anotado en el último tramo del encuentro.

Líderes en la fase liga de la Europa League (ya están clasificados para octavos), el Olympique de Lyon se coloca cuarto en la Ligue 1, en puestos de Champions League. Lo hacen impulsados por un Endrick que desde que llegó ha jugado prácticamente todos los minutos con su nuevo equipo. Este domingo fue ya cambiado en el tiempo de descuento, con todo ya resuelto.

Desde que llegó a Lyon, la ilusión en esta ciudad francesa es total. Endrick tenía seis meses para presentar su candidatura al Mundial con Brasil y para regresar al Real Madrid y quedarse en el club blanco. En tres semanas ya está dando resultados. Por ahora, esta aventura en Lyon, un equipo clásico en Francia y en Europa, está siendo muy satisfactoria.