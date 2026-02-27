Suena raro pero la ciencia lo avala: en Escocia están haciendo nidos para pájaros con ladrillos y piden que se haga en España

El cuidado de los animales y en especial de las aves, es un tema que cada vez preocupa más a los expertos. Y en esta ocasión, la solución pasa por algo que puede sorprender a muchos pero que por lo visto resulta de lo más efectiva. Consiste en un ladrillo con un agujero para que anide un pájaro y aunque suena precisamente revolucionario, lo cierto es que detrás de esa idea hay datos, estudios y una caída preocupante de una especie que forma parte del paisaje sonoro de nuestras ciudades cada primavera: el vencejo.

Esta ave migratoria pasa el invierno en África y regresa entre marzo y abril a los mismos huecos donde ha criado durante años. No construye nidos en árboles ni en el suelo. Depende casi exclusivamente de pequeñas grietas y cavidades en fachadas y tejados. El problema es que esos huecos están desapareciendo. En 20 años, entre 1998 y 2018, sus poblaciones han caído alrededor de un 40 %. La modernización urbana tiene mucho que ver. Y en Escocia han decidido intervenir directamente en la forma de construir y de hecho, ya están colocando ladrillos nido para estos pájaros, algo que podríamos hacer también en España.

En Escocia están haciendo ladrillos nido para pájaros

El vencejo común (Apus apus) está catalogado como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves. Aunque está ampliamente distribuido en la península ibérica, Baleares, Ceuta y Melilla, y también presente en algunas zonas de Canarias, su situación no es estable. Y no es sólo por el cambio climático ni debido a la pérdida de insectos por el uso de pesticidas. Su principal amenaza está en la transformación de las ciudades. Rehabilitaciones energéticas, reformas de fachadas y derribos eliminan las pequeñas cavidades donde anidan. Las nuevas construcciones, más herméticas y eficientes, no dejan espacio para ellos.

El problema es que el vencejo es extremadamente fiel a su lugar de cría. Vuelve año tras año al mismo punto. Cuando ese hueco desaparece, no siempre encuentra alternativa cercana. Y eso provoca la desaparición de colonias completas.

La decisión que ha tomado Escocia

En enero, el Parlamento de Escocia aprobó una enmienda que obliga a que todos los edificios de nueva construcción incorporen los llamados swift bricks, o ladrillos nido para los pájaros.

Se trata de piezas huecas integradas en la fachada durante la obra, con una pequeña abertura frontal. Desde fuera apenas se perciben. No alteran la estética del edificio ni requieren mantenimiento especial. Pero proporcionan un espacio estable para que los vencejos puedan nidificar. La clave es que no se instalan después como accesorio, sino que forman parte estructural de la construcción. Eso los hace más duraderos y eficaces que muchas cajas nido externas.

¿Podría hacerse lo mismo en España?

Desde SEO/BirdLife han celebrado la decisión escocesa y han defendido que una medida similar sería viable aquí. La organización lleva años trabajando en compatibilizar la construcción y la conservación de fauna urbana. En 2023 desarrolló una página web y una guía técnica con soluciones concretas para arquitectos, promotores y particulares que quieran integrar refugios en edificios.

Además, promueve la instalación de cajas nido en inmuebles donde existen colonias detectadas. El problema es que muchas veces la presencia del vencejo pasa desapercibida hasta que ya es tarde. Por eso plantean que ofrecer refugios en todos los edificios nuevos sería una manera preventiva de frenar la caída de la especie.

El papel del Código Técnico de la Edificación

La idea, en realidad, es bastante práctica y es que no dependa de si un arquitecto quiere o no quiere poner estos ladrillos nido para pájaros en un edificio. Desde SEO/BirdLife han trabajado con profesores de arquitectura en Madrid para plantear que se incluyan soluciones para los vencejos dentro de las normas habituales de construcción. Algo tan simple como prever pequeños espacios en fachadas cuando se levanta un bloque nuevo o cuando se reforma uno antiguo. Que no sea una rareza, sino algo que se tenga en cuenta desde el plano.

La idea no se limita a edificios de nueva planta. También contempla rehabilitaciones, especialmente aquellas vinculadas a mejoras de aislamiento térmico. En muchos casos, las actuaciones energéticas sellan grietas históricas que servían como refugio natural. Incluir soluciones estándar en la normativa facilitaría que arquitectos y promotores las incorporen sin tener que improvisar en cada proyecto.

No es solo una cuestión de aves

El descenso del vencejo no es un problema aislado. Está relacionado con la pérdida de insectos y con la transformación del entorno urbano. Estas aves se alimentan en vuelo de invertebrados. Su declive es también un indicador de cambios más amplios en los ecosistemas.

A nivel europeo, la presión por reducir el impacto ambiental de las ciudades no se limita a la eficiencia energética. También incluye la biodiversidad urbana. Integrar refugios en edificios es una forma relativamente sencilla de contribuir a ello. Además, el coste de estos ladrillos nido es bajo en comparación con el presupuesto total de una obra. Su instalación no supone grandes complicaciones técnicas.