92.000 metros, 240 tiendas y un hotel: el centro comercial que llega a Valencia para cambiarlo todo

Valencia se prepara para dar la bienvenida al centro comercial más grande de la ciudad en 2028. El macrocomplejo, que estará situado en el PAI Fuente San Luis, junto al Hospital La Fe y las vías V-30 y V-31, en el entorno del nuevo barrio de Turianova, cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros de la mano del empresario murciano Tomás Olivo a través de la compañía General de Galerías Comerciales. Las obras comenzarán este 2026 y, según las previsiones, generará alrededor de 6.000 empleos directos y 3.000 indirectos.

El proyecto original pertenecía a AQ Acentor, pero General de Galerías Comerciales lo adquirió el pasado verano, en una operación liderada por la consultora JLL. Aunque la Generalitat autorizó el proyecto en febrero de 2021, la licencia de obra definitiva no llegó hasta julio de 2024. Ahora, con el calendario ya definido, la previsión es que las obras arranquen a lo largo de 2026 y que el macrocentro comercial abra sus puertas en 2028 si se cumplen los plazos establecidos.

El nuevo centro comercial de 92.000 metros cuadrados en Valencia



Infinity tendrá con 92.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y albergará más de 240 establecimientos de marcas nacionales e internacionales que abarcarán moda, tecnología, hogar, restauración y servicios. A esta superficie se suman 20.000 metros cuadrados adicionales de suelo terciario, donde está prevista la construcción de un hotel. El macrocomplejo dispondrá además de un aparcamiento en altura con capacidad para unos 4.000 vehículos.

El modelo que propone Infinity se aleja del concepto tradicional de centro comercial basado exclusivamente en tiendas. La apuesta es clara: combinar comercio y entretenimiento bajo el concepto de «retailtainment». En este sentido, el proyecto contempla una amplia oferta de ocio que podría incluir rocódromos, un centro de freestyle indoor, zonas de realidad virtual, escape rooms, áreas de juego, cines, un centro de ocio familiar y un gimnasio.

Entre los elementos más llamativos del diseño inicial figura una piscina de olas artificiales para la práctica de surf. Sin embargo, todavía no se ha confirmado por completo, así que su futuro está en el aire; aun así, Tomás del Olivo no descarta que forme parte del proyecto «si las cifras cuadran».

Tomás Olivo, considerado uno de los empresarios más relevantes del sector en España, gestiona ya más de una decena de centros comerciales en distintas provincias como Madrid, Barcelona, Málaga o Gran Canaria. Con Infinity, refuerza su presencia en la Comunidad Valenciana y consolida una estrategia basada en macrocomplejos con fuerte componente experiencial.

«La amplia variedad de experiencias que ofrecerá Infinity y la dimensión de su propuesta de ocio serán el gran elemento diferenciador del proyecto. Nuevos y atractivos conceptos como piscina de olas artificiales, beach club, rocódromo, centro de freestyle indoor, realidad virtual, escape room, zona gaming, laser city o geeks zone, se sumarán a propuestas más tradicionales como cines, centro de ocio familiar o gimnasio.

Infinity aspira además a convertirse en un referente internacional en sostenibilidad. El reciclaje, las zonas verdes, el uso responsable del agua y la eficiencia energética serán pilares fundamentales tanto en el desarrollo del proyecto como en la gestión diaria del centro. A través del Aula de la Sostenibilidad y los Huertos Urbanos, se impartirán clases gratuitas sobre medio ambiente dirigidas a los niños y niñas de Valencia», detalla AQ Acentor en su web.

El sexto más rico de España en 2025

Según la Lista Forbes 2025, Tomás Olivo ocupa el sexto lugar en la «Lista de los 100 españoles Más Ricos», la cual encabeza Amancio Ortega, propietario de Inditex, al que siguen su hija, Sandra Ortega, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, el presidente de Mercadona, Juan Roig y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. Detrás de ellos se encuentra Tomás Olivo, con un patrimonio de 4.600 millones de euros, lo que representa 1.900 más que en la anterior edición, cuando figuraba en la posición 12, con 2.700 millones.

«El empresario de centros comerciales ha tenido un espectacular incremento patrimonial, pasando de estar el número 12 en Forbes a ser la sexta mayor fortuna española. Olivo es el propietario de General de Galerías Comerciales, una empresa que cotiza en bolsa desde 2017. Aunque la valoración de GGC se mantiene estable, gracias a la diversificación de inversiones de Olivo en el sector bancario, ha mejorado notablemente su posición», detalla la revista Forbes.

Con una inversión de 500 millones de euros, Infinity redefinirá el mapa comercial de Valencia. Su apertura en el entorno de Turianova puede ayudar a dinamizar una zona que hasta ahora ha carecido de suficiente oferta de servicios y ocio.