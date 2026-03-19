La sorprendente fórmula con la que el Barça quiere acometer el fichaje de Rashford

Al Barça no le salen las cuentas ni con el fichaje de Marcus Rashford, una ganga de mercado con la que han dejado en los últimos meses cara de tonto al Manchester United. Los culés ya consiguieron una rebaja considerable del precio del delantero este verano, muy por debajo de su valor de mercado por aquel entonces, cuantía ante la que los Red Devils ahora se tiran de los pelos. Pero la astucia culé va aún más allá: quieren seguir tirando del brazo del United y pagar a plazos los 30 millones de euros de Rashford.

Rashford ha encajado a las mil maravillas en los planes de Hansi Flick. El inglés está dando eso que le faltó al equipo en ataque el curso pasado, además de polivalencia, está ofreciendo ese último toque, sea en forma de asistencia o gol. No está siendo una primera espada aunque esté sumando un gran número de titularidades y es un revulsivo eficaz en múltiples contextos.

Hasta la fecha suma 38 partidos con el Barça en los que ha aportado 10 goles y 13 asistencias, números más que positivos que le han valido a Rashford para que el club culé tome la decisión de ejecutar la opción de compra que se incluyó en su préstamo por parte del Manchester United, fijado en tan solo 30 millones de euros.

Rashford llegó a estar tasado en 85 millones de euros en sus primeros años fugaces en el Manchester United, donde recibía miradas de todos los grandes clubes. Su valor fue cayendo en picado y tras su cesión en el Aston Villa se situó en 50 millones. Los Red Devils aceptaron el préstamo al Barça con una opción de compra de 30 millones de euros sin tener en cuenta el rendimiento del futbolista y su revalorización positiva.

El Barça pide otro favor por Rashford

En el United tampoco esperaban que, tras el rebajón en su valor de mercado, por el que hoy entienden en Old Trafford que están perdiendo dinero, el Barça llegaría además con con ganas de negociar cómodos plazos para abonar esta cuantía. Así lo adelanta el Daily Mail, que asegura que también se está negociando con Rashford para cuadrar sus emolumentos en los diferentes escalones salariales de la plantilla, dado que hereda un importante contrato del United.

La intención del Barça es buscar cómodos plazos para pagar los 30 millones de euros de Rashford, con el fin de amortizar ese gasto en diferentes años y poder asumir otras incorporaciones de pese este próximo verano. Desde el club estudian tanto el fichaje de un delantero centro que supla a Robert Lewandowski como un central polivalente, preferiblemente zurdo.

Si el Manchester United acepta a conversar sobre la fórmula de pago de Rashford, el Barça podría ejecutar ya su fichaje y repartir ese gasto en diferentes temporadas, ganando músculo este verano para la inversión de un 9, donde el club y Deco prevén que más dinero se puede esfumar. Nombres como los de Julián Álvarez o Vlahovic han sido los que han sonado más fuertes, pero la lista de alternativas es amplia y dependerá principalmente de hasta cuanto pueden invertir este año.