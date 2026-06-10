Los partidos del Mundial de fútbol se podrán escuchar en árabe en España a través de DAZN

La noticia saltaba este miércoles temprano: DAZN informaba que los partidos de la selección de Marruecos durante el Mundial 2026 se podrían escuchar con la retransmisión en árabe en España, posibilidad que ha llevado en pocas horas a un aluvión de mensajes en las redes sociales en contra de esta posibilidad, con duras críticas hacia la plataforma, al preponderar este idioma sobre otros como el catalán.

La plataforma usaba a Brahim Díaz, jugador del Real Madrid e internacional con Marruecos, para anunciar esta posibilidad. «No te pierdas los partidos de Marruecos en árabe, en DAZN», decía el mediapunta en un vídeo corto, en el que también reconocía que la selección marroquí comparte esa esencia de calle: «Todos tenemos ese fútbol de calle, de barrio… Podemos hacer grandes cosas juntos».

TODOS los partidos de Marruecos, ¡EN ÁRABE EN DAZN! Hazle caso a @brahim… No te pierdas los partidos de tu selección, vente a disfrutarlos con nosotros 🙌#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HxjLl5DaoZ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 10, 2026

Pero la posibilidad no ha sido bien vista por muchos usuarios que, en respuesta al anuncio en la red social X, han dejado sus comentarios y pensamientos al respecto, cargando en gran medida con DAZN.

«Intuyo que en Marruecos también televisarán partidos en castellano, ¿no?», escribía uno de los usuarios en X, molesto con la posibilidad de ver el partido con narradores en árabe, así como otros idiomas, aquellos en los que tiene alcance la plataforma. Sobre su pregunta, otro usuario le responde: «Te sorprendería saber que sí, y desde hace décadas».

Intuyo que en Marruecos también televisarán partidos en castellano, ¿no? — Uri (@uriscotland) June 10, 2026

«¿En DAZN España? ¿Desde una cadena de televisión que se sintoniza en España para los españoles? ¿Yo no puedo oír el partido en mi idioma en mi país?», se pregunta otro usuario confundido, a lo que le responde otro: «Usa un poco el cerebro que lo más probable es que seas capaz de elegir el idioma».

¿¿ EN DAZN ESPAÑA ??

¿¿ EN DAZN ESPAÑA ??

DESDE UNA CADENA DE TELEVISIÓN QUE SE SINTONIZA EN ESPAÑA PARA LOS ESPAÑOLES????

YO NO PUEDO OÍR EL PARTIDO EN MI IDIOMA EN MI PAÍS??? — SMJ (@Yoanteseraotro) June 10, 2026

Otros, la noticia les lleva a apostar por abandonar la plataforma de pago: «¡Gracias» Me habéis convencido a un día del Mundial. Cancelo sub». Muy al hilo de éste otro que pide un «boicot» contra DAZN: «Os habéis ganado un montón de enemigos, ¡¡BOICOT!!». Parecido piensa este otro: «Estaba pensando si pillar la oferta de 20 pavos al mes durante un año pero ya con esto no contrato nada vuestro en la vida».

Menuda mierda, os habéis ganado un montón de enemigos, BOICOT!! — JEREMIAS LXXXVIII (@CARROW88) June 10, 2026

«Tócate los huevos… antes en árabe que en catalán», escribe otro, un pensamiento recurrente entre las respuestas al tweet original de DAZN: «Entonces espero que a partir de ahora los de los equipos vascos se hagan en vasco. Los de Galicia en gallego y los de Cataluña en catalán».

A los tontos de los comentarios,esto no es una decisión exclusiva en España sino que quien tenga DAZN en otros países también podrán elegir el Español,Arabe o el resto de idiomas que haya,que parecéis tontos. — Radja Pavlovic 🇪🇺🇵🇸🇺🇦 (@Marchistasinx) June 10, 2026

Sobre esto, un usuario generaliza y responde: «A los tontos de los comentarios, esto no es una decisión exclusiva en España sino que quien tenga DAZN en otros países también podrán elegir el Español,Arabe o el resto de idiomas que haya, que parecéis tontos».